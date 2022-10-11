انت الان تتابع خبر هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022: شبورة ومطر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون هناك شبورة مائية بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء صباح اليوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر 2022، مشيرة أنه سوف يكون هناك نشاط للرياح على فترات متابعة من اليوم.وأوضحت هيئة الأرصاد أنه سوف يسود طقس مائل للحرارة في ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما في ساعات الليل فيكون طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت أنه هناك احتمالية لسقوط أمطار خفيفة وعلى فترات متباعدة طوال ساعات النهار والليل المناطق الساحلية ووسط سيناء ومحافظة الإسكندرية.