انت الان تتابع خبر عاجل- نيفين القباج تعلن قرار “الفرحة المستمرة” لأصحاب المعاشات قبل نهاية الشهر- الحق شوف حسابك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تابعت فروع بنك ناصر الاجتماعي اليوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر لعام 2022، صرف معاشات أكتوبر في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية للمستفيدين والقائمين بالصرف الذين تخلف عن المواعيد الرسمية التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج بداية الشهر الجاري.وأعلنت وزارة التضامن عن قيام بتشكيل لجان ميدانية لمتابعة سري عملية صرف المعاشات والتيسير على المواطنين أثناء الحصول على أموالهم الشهرية التي تقوم الخزانة العامة للدولة بصرف لهم والتي تقدر أبكثر من 22 مليار جنيه بشكل شهري.

وأشارت الوزارة أن هناك تشديد على جميع فروع بنك ناصر اتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة تحديات فيروس كورونا المستجد وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والحد من حدوث أي تكدس أو تزاحم حول الفروع وتنظيم عملية الصرف.