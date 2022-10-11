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معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف عن ”الاقتصاد الدائري في مصر”

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 11:27 صباحاً - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدا بعنوان: "الاقتصاد الدائري في مصر".

تعد مصر ضمن الدول التي تقع في المدار الثالث من أصل 6 مدارات ترتب الدول حسب قدراتها على توفير مساحة عادلة وآمنة لمواطنيها فيما يتعلق بتحقيق توازن بين الحقوق الإيكولوجية للأرض، والاحتياجات الأساسية للمعيشة، وتقدمت في ذلك عن دول مثل: الصين، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة وغيرهم طبقًا لتقرير الفجوة الدائرية العالمية 2022. كما أكدت رؤية مصر عددا من النقاط التي تخص الاقتصاد الدائري، ومنها:

80% من النفايات البلدية مستهدف جمعها بنسبة كفاءة 90%

10%الحد الأقصى للفاقد المائي من معالجة المياه

قوام الاقتصاد الدائري في مصر:

51 مصنعًا لإعادة التدوير في مصر في 2020

421 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي (4436.7 م3 كمية الصرف الصحي المعالج خلال 2019).

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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