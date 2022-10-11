معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف عن ”الاقتصاد الدائري في مصر”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 11:27 صباحاً - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدا بعنوان: "الاقتصاد الدائري في مصر".

تعد مصر ضمن الدول التي تقع في المدار الثالث من أصل 6 مدارات ترتب الدول حسب قدراتها على توفير مساحة عادلة وآمنة لمواطنيها فيما يتعلق بتحقيق توازن بين الحقوق الإيكولوجية للأرض، والاحتياجات الأساسية للمعيشة، وتقدمت في ذلك عن دول مثل: الصين، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة وغيرهم طبقًا لتقرير الفجوة الدائرية العالمية 2022. كما أكدت رؤية مصر عددا من النقاط التي تخص الاقتصاد الدائري، ومنها:

80% من النفايات البلدية مستهدف جمعها بنسبة كفاءة 90%

10%الحد الأقصى للفاقد المائي من معالجة المياه

قوام الاقتصاد الدائري في مصر:

51 مصنعًا لإعادة التدوير في مصر في 2020

421 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي (4436.7 م3 كمية الصرف الصحي المعالج خلال 2019).