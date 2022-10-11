محمود محيى الدين: مؤتمر المناخ فرصة لعرض أولويات القطاع الصحى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها بالدورة التاسعة والستين لمؤتمر منظمة الصحة العالمية الخاص بإقليم شرق المتوسط بحضور المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدحانوم غيبرييسوس، وأشاد رائد المناخ بالتعاون القائم بين المنظمة والحكومة المصرية وكذلك الأمم المتحدة.

وأشار رائد المناخ، إلى ضرورة الربط بين أولويات العمل المناخى وتحديات العالم المتعلقة بالصحة، مؤكدا أن قمة المناخ ستنعقد فى أسوأ لحظات يمر بها العالم سياسيا واقتصاديا فى ظل وجود ندرة وأزمة فى الثقة وفائض فى الأزمات.

ونوه محيى الدين، عن ضرورة مراعاة القطاع الصحى للاعتبارات البيئية، خصوصا وأن هذا القطاع يسهم بحوالى 4.4% من إجمالى الانبعاثات.

من ناحية أخرى، حذر الدكتور محيى الدين، من اختزال الاستدامة فى العمل المناخى ومن اختزال العمل المناخى فى خفض الانبعاثات، مؤكدا أن هذا النهج هو نهج مضلل ولم يحرز أى تقدم فى ملف العمل المناخى فبدلا من تخفيض الانبعاثات الضارة وفقا للتعهدات المبرمة بما لا يقل عن 45% حتى عام 2030، نجد أن الانبعاثات فى ازدياد بنحو 14%، بانحراف ملحوظ عن الهدف المحدد.

وفقا لما ذكره رائد المناخ، هذا النهج الشمولى منعكس على أجندة عمل القمة القادمة استنادا إلى اتفاقية باريس من خلال دمج الابعاد الأربعة المتعلقة بالتخفيف والتكيف والخسائر والأضرار علاوة على ملف التمويل.

وفى السياق ذاته، شدد محيى الدين، على ضرورة التعامل بشكل أفضل مع ملف الخسائر والأضرار، لا سيما فى ضوء الكارثة الإنسانية التى تعرضت لها باكستان.

وفيما يتعلق بأولويات قمة المناخ المقبلة، أوضح رائد المناخ أنها ستركز على التنفيذ والتطبيق العملى مما يسهم فى مواجهة الأثار الصحية الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة والانبعاثات الضارة وسوء التغذية.

وخلال كلمته، أشار محيى الدين، إلى أهمية دمج البعد الإقليمى فى العمل المناخى، مشيرا إلى وجود نتائج إيجابية أسفر عنها التعاون بين رئاسة قمة المناخ ورواد المناخ واللجان الإقليمية للأمم المتحدة، وسيتم الإعلان عن عدد من المشروعات القابلة للتمويل والتنفيذ والاستثمار وذات التأثير فى ملفات التكيف والتخفيف.

كما أبرز رائد المناخ، أهمية توطين العمل المناخى حتى يشعر المواطنون بثمار تلك القمم المتعلقة بالمناخ، مشيرا إلى المبادرة غير المسبوقة التى أطلقتها الحكومة المصرية وهى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وشدد الدكتور محيى الدين على ضرورة توفير التمويل اللازم نظرا لوجود فجوة كبرى تقدر بتريليونات الدولارات مع الأخذ فى الاعتبار أن 80% من تمويل المناخ يأتى من الموازنات العامة للدول.

وأضاف محيى الدين، أن تعهد كوبنهاجن بتوفير 100 مليار سنويا لدعم العمل المناخى فى الدول النامية لا يمثل سوى 3% من احتياجات تلك الدول، لذلك أوصى رائد المناخ بضرورة تشجيع وتفعيل أدوات مالية مبتكرة والاستفادة من الأسواق المالية المعنية بالتمويل الاخضر المستدام.