جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن استحداث عدد من البرامج الدراسية وتعديل اللوائح بمختلف كليات الجامعة سواء بالمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس والليسانس) أو مرحلة الدراسات العليا، وذلك فى إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة 2021 - 2025، وتحقيق متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمى، وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية.





وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه تم استحداث 17 برنامجا أكاديميا فى 11 كلية ضمن المرحلة الأولى بالمقر الجديد لجامعة القاهرة الأهلية المُقرر إنشاؤها بمدينة الأقصر، بالإضافة إلى الموافقة على إنشاء برنامج البكالوريوس فى علوم وتكنولوجيا البيئة بكلية العلوم. وأضاف الدكتور الخشت أنه فى ضوء قرارات مجلس الجامعة تقرر إنشاء عدة دبلومات وبرامج ماجستير بكلية الآداب بنظام الساعات المعتمدة، وهما الدبلوم المهنى فى إدارة مشروعات التحول الرقمى بقسم المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات "نظام التعليم المدمج"، وكل من الدبلوم المهنى فى الترجمة التخصصية، ودبلوم الترجمة التخصصية "برنامج بيئى تخصصى" فى إدارة الأعمال باللغة الفرنسية، وبرنامج الماجستير فى الترجمة التخصصية باللغة الفرنسية بقسم اللغة الفرنسية وآدابها. كما تم استحداث دبلومات وبرامج ماجستير بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وهى الدبلوم المهنى البيئى فى إدارة وتنمية الموارد المالية للمؤسسات بين قسمى الاقتصاد والإدارة، وبرنامج الماجستير الأكاديمى فى الحوكمة ومكافحة الفساد بين قسمى الإدارة العامة بالكلية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جامعة القاهرة تعلن استحداث 18 برنامجا أكاديميا فى 11 كلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.