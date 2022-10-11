على دراجة كهربائية.. مغامر مصرى ينطلق فى رحلة بالمحافظات للتوعية بالمُناخ

جدة - نرمين السيد - انطلق اليوم المغامر المصرى "على عبده" فى رحلة إلى ربوع مصر على دراجة كهربائية فى إطار مبادرة "رحلة إلى قمة المناخ“ للتوعية بالتغير المناخى فى ظل استضافة مصر لقمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل وذلك برعاية وزارة البيئة مع وزارات الشباب والرياضة والتخطيط والتنمية الاقتصادية وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومشروع الخدمات المستدامة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.





وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وفقا لبيان صحفى، أن مبادرة "رحلة إلى قمة المناخ“ هى الأولى من نوعها فى العالم التى تتضمن استخدام رياضة المحركات الكهربائية لخدمة أهداف بيئية، حيث تهدف إلى تشجيع الشباب على المشاركة بالجهود المختلفة للتصدى لتغير المناخ والتوعية بالتغيرات المناخية والترويج لاستضافة مصر لقمة المناخ COP27 خلال الأيام القادمة بشرم الشيخ.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى حرص الوزارة على إشراك الشباب فى العمل البيئى وخاصة مواجهة تحدى تغير المناخ الذى يؤثر على البشر فى كافة بقاع العالم ويتطلب تكاتف الجهود على كافة المستويات لمواجهته سواء بالتخفيف أو التكيف مع آثاره، كما لفتت إلى حرص القيادة السياسية على إشراك الشباب فى مؤتمر المناخ COP27 الذى ترأسه مصر سواء خلال فترة التحضير له أو خلال فعالياته للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم ومشروعاتهم الرائدة التى تساهم بشكل فعال فى التصدى لهذا التحدى.

وتنطلق الرحلة من أبو سمبل بأسوان حتى مدينة شرم الشيخ وتستمر لـ 30 يومًا- كأطول رحلة فى العالم على دراجة كهربائية والتى يهدف الى تسجيلها بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث أوضح على عبده أن الهدف من المبادرة هو توثيق لتأثيرات تغير المناخ على محافظات الجمهورية وقطاعاتها التنموية المختلفة، وبالتبعية الخروج بعدد من المبادرات القابلة للتنفيذ والتى تساهم فى معالجة القضايا البيئية بشكلها العام وتحدى التغير المناخى بصورته الخاصة، كما تهدف إلى الترويج والتوعية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، ورفع وعى الشباب بقضية التغيرات المناخية والتلوث البيئى، مع رفع الوعى بأساليب التكيف مع التغيرات المناخية.

وسيتم توجيه المبادرة إلى طلاب المدارس والجامعات، ومؤسسات المجتمع المدنى المحلية والعالمية، جمهور السوشيال ميديا، وسائل الإعلام العالمية، منظمات الأمم المتحدة، مطالبات جميع الأطراف بضرورة مساندة الاستراتيجية الوطنية 2050 والتى تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادى المستدام منخفض الانبعاثات فى مختلف القطاعات، بجانب بناء المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتخفيف آثارها السلبية، وتحسين البنية التحتية لتمويل المناخ.

ويزور عبده خلال رحلته عدد من المدراس والجامعات بهدف رفع وعى الشباب بتغير المناخ وحثهم على المشاركة فى الفعاليات والمبادرات المختلفة التى تهدف الى محاربة التغيرات المناخية.

جدير بالذكر أن على عبده ناشط بيئى وأول عربى يسجل رقما قياسيا على مركبة كهربائية.