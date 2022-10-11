وزير التنمية المحلية يلتقى رئيسة منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 10:28 صباحاً - التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، بالسيدة / فاطيما عبدالمالك رئيسة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية بحضور السيد / جان بيير إمباسى سكرتير عام المنظمة و عدد من قيادات الوزارة والمنظمة وذلك في مستهل زيارته الحالية إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في أعمال الدورة السابعة للمؤتمر العالمى لمنظمة المدن والحكومات العالمية.

وناقش اللواء هشام آمنة مع وفد منظمة المدن والحكومات الأفريقية عدداً من الموضوعات الهامة وعلي رأسها استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ القادمة بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل .

حيث أكدت السيدة فاطيما عبدالمالك والسيد / جان بيير إمباسى علي ثقتهما الكبيرة في التنظيم المصري الجديد للقمة القادمة والتي تستضيفها مصر نيابة عن أفريقيا ، كما أعرب الوفد الأفريقي عن تطلعهم بأن يتم عقد منتدى على هامش فاعليات قمة المناخ لمناقشة أهمية دور المحليات والمدن في مواجهة التغيرات المناخية ، كما أكد الوفد الأفريقي أن كافة التحديات التي تواجهها المدن الأفريقية مثل المناخ والتنمية الاقتصادية وأزمة الغذاء وغيرها من الأزمات الآخرى تعتبر المحليات والمدن حائط صد أمام تلك التحديات ومن الضرورى والمهم أن يتم إعطاء المكانة والدور الذى تستحقه المدن والمحليات بأفريقيا .

كما أشار السيد / جان بيير إمباسى إلى أن قمة المناخ القادمة سيشارك فيها العديد من رؤساء وعمد المدن والمحافظين من الدول الأفريقية ودول العالم مثلما حدث في قمة المناخ التي استضافتها فرنسا عام 2020 حيث شارك في فعالياتها حوالى 1000 من العمد والمحافظين ورؤساء المدن الأفريقية ودول العالم .

وأعرب سكرتير عام المنظمة عن ثقته في الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لمقترح عقد المنتدى المحلي الأفريقي على هامش قمة المناخ القادمة لمناقشة تحديات المدن والمحليات في القارة ودورها في مواجهة وحل العديد من الأزمات خاصة في ظل استضافة القارة الأفريقية للدورة القادمة لمؤتمر المناخ ممثلة في مصر باعتبارها دولة الضيافة بما يتيح لهذا المنتدى بأن يشكل قاطرة لمواجهة حقيقية من المدن الأفريقية للتغيرات المناخية .

ومن جانبه أعرب وزير التنمية المحلية عن تقديره لطرح قيادات المنظمة الأفريقية الخاص بعقد منتدى يناقش دور المحليات لمواجهة التحديات وعلى رأسها التغيرات المناخية ، مشيراً إلى أنه سيعمل على تحقيق ذلك عبر الفعاليات والجلسات التي ستنظمها الوزارة على هامش قمة المناخ وسيتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالحكومة في هذا الشأن .

كما شهد اللقاء استعراض جهود مصر لاستضافة القاهرة للمنتدى الحضرى العالمى 2024 حيث يعد هذا المنتدى فرصة للتعرف على قضايا ومشكلات المدن والاستفادة من التجربة التنموية المصرية في عدد من المجالات الحضرية المهمة والتي تم انجازها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى .

كما شهد الاجتماع أيضاً استعراض الترتيبات الجارية لاستضافة مصر للقمة القادمة Africites 2025 بوصفها من أهم الأحداث على الساحة الأفريقية ، حيث أكد الجانبان استعدادهما لتوقيع الاتفاقية الخاصة بالاستضافة خلال مؤتمر المناخ في مدينة شرم الشيخ .

كما عرض وزير التنمية المحلية توصيات ومخرجات أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة المعنية بموضوعات الخدمة العامة و الحكومات المحلية و التنمية الحضرية و اللامركزية والتي استضافتها مصر خلال شهر أغسطس الحالى ، تحت رعاية الرئيس السيسى ودراسة عقد منتدي أفريقي لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة علي المستوي المحلي وعلى رأسها المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتحسين حياة ٦٠ مليون مواطن والاستفادة من تلك المبادرة علي المستوي الأفريقي .