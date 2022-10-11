وزير الرى يبحث مع البنك الإفريقى مجالات التعاون بين الجانبين (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اوسيارد شاندا مدير إدارة المياه بالبنك الإفريقى والوفد المرافق له، لبحث مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والبنك الإفريقى.





جاء ذلك بحضور المهندس محمد صالح رئيس هيئة الصرف، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والدكتور ابراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى، والمهندسة مروة خطاب بقطاع مياه النيل، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، والمهندس عبد الرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الاقليمى.

وأشار الدكتور سويلم للتحديات العديدة التى تواجه قطاع المياه فى مصر مثل محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مستعرضا مجهودات الوزارة فى التعامل مع هذه التحديات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال إعادة إستخدام المياه وتأهيل المنشآت المائية وحماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول.



كما استعرض الترتيبات الجارية لتنظيم أسبوع القاهرة الخامس للمياه وفعاليات المياه ضمن قمة المناخ COP27، ومبادرة التكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه والتى ستطلقها مصر خلال المؤتمر، متوجها بالدعوة للبنك الإفريقى لدعم هذه المبادرة خاصة وأن البنك الإفريقى يعد احد اكبر المؤسسات التمويلية فى إفريقيا.



وتم خلال اللقاء إستعراض مجالات التعاون السابقة بين الوزارة والبنك الإفريقى مثل دراسة جدوى وبناء القدرات فى استخدام الطاقة المتجددة فى الرى بثلاث مناطق تجريبية بوادى النطرون وغرب المنيا والفرافرة، ودراسات الجدوى الإقتصادية وتقييم الآثار البيئية لإنشاء قناطر زفتى، والخطة الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت الهيدروليكية على نهر النيل والتى شملت 153 منشأ، بالإضافة للتباحث حول الموقف التنفيذى للبرنامج القومى الثالث للصرف الجارى العمل فيه حاليا.



كما تم مناقشة التعاون المستقبلى بين الجانبين فى استكمال الدراسات البحثية عن الإدارة المتكاملة للموارد المائية على ترعتى الإسماعيلية والنوبارية.

كما تم استعراض آخر المستجدات حول مشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط وجهود حشد التمويل للمراحل المختلفة للمشروع، والذى يهدف لتطوير حركة التجارة بين دول حوض النيل ودول العالم من خلال البحر المتوسط، ويفتح آفاق التكامل فى كل المجالات بين دول حوض النيل، خصوصا أن النقل النهرى يعد من أفضل الوسائل القادرة على نقل البضائع بتكلفة منخفضة وإستهلاك أقل للطاقة بالشكل الذى يخدم أهداف التحول الأخضر، من خلال دوره الإيجابى فى خفض الانبعاثات الحرارية والكربونية وزيادة الاعتماد على النقل النهرى والذى يعد مصدر نظيف للنقل وغير ملوث للبيئة.

وتم مناقشة استراتيجية البنك الإفريقى للفترة (2022 - 2026) والتى تشتمل على العديد من المحاور المعنية بقطاع المياه مثل زيادة كفاءة استخدام المياه وزيادة العائد من وحدة المياه والتوسع فى مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد الاأمطار وحماية الشواطئ ومشروعات الصرف المغطى.