عاجل- الأرصاد تكشف عن حالة عدم استقرار تضرب البلاد (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود البلاد بداية من السبت المقبل، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.





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