خفيفة إلى متوسطة.. سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - كما شهدت المحافظة، انخفاض درجة الحرارة وغيوم على مناطق كثيرة، بالتزامن مع سقوط الأمطار.
توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود البلاد بداية من السبت المقبل، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.
ومن المقرر أن تصدر الهيئة، وصف تفصيلى للحالة عند ثباتها لضمان دقة وجودة التنبؤ.
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