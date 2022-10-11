فرص عمل بمشروع محطة الضبعة النووية (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - تضمنت فرص العمل، وفقا للفيديو المشنور عبر صفحة الوزارة على "فيس بوك"، 7 رؤساء عمال إنشاءات، و85 عامل تركيب هياكل خرسانية، و10 رؤساء عمل و45 نجارا، بالإضافة إلى مهن أخرى فى الفيديو التالى:

الجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين وقعا على بناء أول محطة للطاقة نووية عام 2017، والمحطة من نوعية مفاعلات الجيل الثالث المتطورة المتطابقة مع متطلبات وكالة الطاقة الذرية.

ويستهدف مشروع محطة الضبعة النووية، بناء 4 وحدات من مفاعلات الماء المضغوط PWR من الطراز الروسى، فضلا عن التخطيط لتوفير طاقة كهربائية للمحطة بقدرة 4800 ميجاواط.