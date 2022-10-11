القاهرة 30 درجة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 ودرجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، فيما يسود طقس لطيف ليلا على كافة الأنحاء، مع شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر ونشاط للرياح على فترات متقطعة.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى 2,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:- العظمى الصغرى القاهرة 30 21 العاصمة الادارية 30 21 6 اكتوبر 31 20 بنهــــا 30 21 دمنهور 30 21 كفر الشيخ 29 22 المنصورة 30 21 دمياط 29 22 بورسعيد 29 21 الإسماعيلية 31 17 السويس 30 18 الزقازيق 30 21 شبين الكوم 30 21 طنطا 29 22 شلاتين 33 24 الاسكندرية 28 20 العلمين الجديدة 28 21 وادى النطرون 30 22 مطروح 27 19 السلوم 29 20 سيوة 27 16 العريش 28 22 رفح 27 22 الطور 29 20 كاترين 27 15 رأس سدر 31 19 نخل 28 14 طابا 29 23 نويبع 31 24 حلايب 30 24 شرم الشيخ 32 23 الغردقة 30 22 مرسى علم 31 24 الفيوم 30 18 بنى سويف 30 18 المنيا 30 18 أسيوط 31 17 سوهاج 32 20 قنا 33 21 الأقصر 34 21 أسوان 35 22 الوادى الجديد 35 20 أبوسمبل 35 22 أبو رماد 33 23 رأس حدربة 31 22

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