محافظ جنوب سيناء يتفقد تطوير ساحة مسجد الصحابة والسوق القديم بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - تفقد خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، خلال جولة ليلية له، أعمال تطوير ساحة مسجد الصحابة التى تتضمن أعمال إنشاء نافورة مائية مضيئة، وأعمال رخام، واضاءة، وأعمال مساحات خضراء ونخيل، ومقاعد للجمهور.





كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء مصر القديمة بمنطقة السوق القديم وهى عبارة عن نموذج محاكاة للمناطق التراثية القديمة بالقاهرة. تفقد المحافظ أعمال تجميل وإنشاء نافورة ومساحات خضراء بمنطقة ميدان الساعه بشرم الشيخ وذلك فى اطار استعدادات المحافظة لاستضافة مؤتمر تغير المناخ. يشار الى أن السوق التجارى يشهد أعمال تطوير شاملة منها إنشاء منطقة مصر القديمة للحفاظ على التراث المصري، وأعمال تطوير وتوحيد واجهات المحال التجارية وتوحيد الهوية البصرية شرم الشيخ، بالإضافة إلى أعمال التجميل والإضاءة فى ساحة مسجد الصحابة واضائته بالتعاون مع المجتمع المدنى ورجال الأعمال بشرم الشيخ.

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