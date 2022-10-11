قضاء الصلاة فى وقت النهى.. الإفتاء توضح حكم الشرع

جدة - نرمين السيد - واستشهدت الدار، عبر صفحتها بفيس بوك، بحديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا؛ فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾» رواه مسلم.
وأوضحت أن العموم الوارد فى الأمر بقضاء الصلوات الفوائت يفيد جواز القضاء فى أى وقت حتى أوقات الكراهة؛ وهذا ما عليه جمهور الفقهاء.
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