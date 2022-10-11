الأوقاف تبدأ فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مقيمى حفل الإنشاد بـ أبو العلا

جدة - نرمين السيد - وقالت الأوقاف، فى بيان لها، إنه بناء على مذكرة رئيس القطاع الدينى اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وقف كل من الشيخ عمرو سيد النجار على إمام مسجد السلطان أبو العلا، والشيخ أيمن إبراهيم محمد عبد الرحمن مفتش بإدارة أوقاف بولاق والزمالك، عن العمل لحين انتهاء التحقيقات بديوان عام الوزارة.
وأوضحت أن ذلك يأتى لتقصيرهما فى واجبهما الوظيفى وما نسب إليهما من مخالفة وتقصير والسماح بإقامة أمسية إنشادية بالمسجد دون تصريح وبما لا يتسق مع هيبة وجلال المسجد.
وأكدت، تكليف رئيس القطاع الدينى باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من أسهم أو شارك فى المخالفة.
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