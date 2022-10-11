دار الإفتاء: كثرة الإنجاب تكون أحيانا سببا فى ضياع الحقوق وانتشار الجريمة

جدة - نرمين السيد - وجهت دار الإفتاء المصرية، نصيحة للزوجين، قائلة: "اعلما أن تنظيم الأسرة من دعائم استقرارها، وذلك بأن تجعلا مدة زمنية كافية بين كل حمل وآخر، من أجل حصول الطفل على حقه فى الرعاية والتربية".





وأكدت الدار عبر صفحتها بفيس بوك، أن العناية بالطفل الواحد ليست كالعناية والاهتمام بطفلين أو أكثر، وحتى تستطيع الأم خلالها استرداد عافيتها وراحتها بعد تعب الحمل والولادة والرضاعة، وكذا تستطيع الأسرة أن تنعم بجو من الراحة ربما تفتقده مع وجود كثرة الأطفال. وأوضحت أنه يجب أن يعلم الزوجان أن التنظيم لا يردُّ من قدر الله شيئا بل هو من قدر الله، ففى الحديث: «إذا أَرَادَ الله خلق شيءٍ لم يمنعهُ شيءٌ»، وإنما هو مجرد أخذ بالأسباب لتستطيع الأسرة القيام بأعباء المعيشة تجاه أبنائها وتربيتهم تربية سليمة وفق عادات وتقاليد المجتمع الأصيلة وتوجيهات الشرع الشريف. وأكدت أن إهمال التنظيم فلا شك أنه يوقع الأسرة فى أزمات اقتصادية لا تنتهى وكذا التقصير فى حقوق أبنائها مما يؤثر على المستوى التعليمى والخلقى لهم، ثم إن كثرة الإنجاب ليست مقصودة لذاتها بل تصير فى كثير من الأحيان عاملًا من عوامل ضياع الحقوق وانتشار الجريمة.

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