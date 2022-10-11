حجازى يشهد الحفل الختامى لبطولة دورى شمال إفريقيا للمدارس (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الحفل الختامى لبطولة دورى شمال إفريقيا للمدارس، باستاد 30 يونيو، والتى تقام بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة الشباب والرياضة والاتحاد الأفريقى لكرة القدم والاتحاد المصرى للرياضة.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الاثنين، حرص الوزير على الحديث مع الطلاب المشاركين فى البطولة، مهنئا الفرق الفائزة بالمراكز الأولى فى البطولة.

كما وجه حجازى الشكر للقرية الرياضية باستاد الدفاع الجوى على استضافتها بطولة دورى شمال إفريقيا للمدارس.

وجاء ترتيب الفرق المشاركة بالنسبة للبنين: تونس فى المركز الأول، والجزائر بالمركز الثانى، ومصر فى المركز الثالث.

وبالنسبة لترتيب الفرق المشاركة بنات: المغرب فى المركز الأول، وتونس فى المركز الثانى، ومصر فى المركز الثالث.

وشهد الاحتفالية عدد من قيادات وزارتى التربية والتعليم والشباب والرياضة، والاتحاد الإفريقى لكرة القدم، والاتحاد المصرى للرياضة.