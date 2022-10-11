محافظ السويس يوجه بسرعة إنجاز تطوير طريق السخنة

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ السويس عبدالمجيد صقر ممثلى الهيئة العامة للطرق والكبارى بالسويس بتكثيف العمل لإنجاز أعمال المرحلة الأولى من تطوير طريق السويس السخنة، وسرعة البدء فى المرحلة الثانية من التطوير.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ، اليوم الاثنين، لمناقشة أعمال تطوير طريق السويس-السخنة، والإعداد للمرحلة الثانية من تطوير طريق السويس السخنة ـ الزعفرانة الذى يضم 3 حارات بإجمالى 36 مترا، وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى الديوان العام، بحضور عدد من قيادات المحافظة.

وأوضح المحافظ أن المرحلة الثانية تبدأ من كمين سوميد وحتى الزعفرانة على حدود البحر الأحمر، مؤكدا أنه سيتم تطوير منطقة المنحنيات بالسخنة وذلك لتجنب وقوع حوادث بالمنطقة، مكلفا جميع الجهات المعنية بالمشروع بالتنسيق فى ما بينها لإيجاد حلول سريعة لأية مشاكل قد تعوق سير العمل خلال المرحلة التى ستبدأ خلال شهر يونيو القادم.