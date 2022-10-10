محافظ مطروح: 93 رحلة طيران شارتر وصلت خلال الموسم السياحى

جدة - نرمين السيد - اختتمت محافظة مطروح، الموسم السياحى لطائرات الشارتر القادمة من القارة الأوروبية إلى مطار مرسى مطروح الدولى للعام الحالى بإجمالى 93 رحلة، حملت 15 ألفا و776 سائحا حققوا 110 آلاف و442 ليلة سياحية، خلال الفترة من 31 مايو الماضى وحتى 4 أكتوبر الجارى.





وقال محافظ مطروح خالد شعيب -فى بيان صحفى اليوم الاثنين- إن مطروح شهدت خلال تلك الفترة حالة من الرواج السياحى الكبير وزيادة النشاط السياحى للسياحة الخارجية والداخلية هذا العام، نظرا لما تتمتع به المحافظة من إمكانات ومقومات تنموية وسياحية متنوعة تشتهر بها سواء من سياحة شواطئ ذات مياه فيروزية ورمال بيضاء على طول الساحل أو سياحة تاريخية وتثقيفية، وكذلك السياحة العلاجية بسيوة وغيرها من أنواع السياحة ذات الشهرة العالمية لتحتل مطروح مكانتها السياحية اللائقة بها. بدوره، أوضح مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف فى مطروح محمد أنور، أن رحلات طيران الشارتر حملت على متنها عددا من جنسيات إيطالية وبولندية ورومانية وتشيكية، وكان الترحيب بهم مع توزيع الورود والكتيبات التعريفية بالمحافظة باللغات المختلفة، والبروشورات الدعائية وكروت البوستال التى توضح أهم معالم المحافظة السياحية من خلال إدارة السياحة والمصايف وهيئة تنشيط السياحة بالمحافظة وغيرها من مظاهر الترحيب بضيوف مطروح، بالإضافة إلى التعاون المستمر والتنسيق مع مطار مرسى مطروح ومتابعة وصول الرحلات، وكذلك مع الشركات والفنادق السياحية ومتابعة تسكينهم وتذليل أى عقبات من خلال مكتب وزارة السياحة بالمحافظة.

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