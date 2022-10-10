انطلاق فعاليات المبادرة التوعوية للفريق الطبي بوحدة صحة أسرة عمر بن الخطاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أكتوبر 2022 10:28 مساءً - من وحدة صحة أسرة عمر بن الخطاب، انطلقت مبادرة تهدف لتوعية الفريق الطبي بما يضمن زيادة جودة الخدمة المقدمة للمرضي من خلال سلسلة من المحاضرات المكثفة والمستمرة للفريق الطبى ارتكزت على عدة محاور، وأبرزها :-

المضادات الحيوية والتفاعلات الدوائية العكسية وذلك عن طريق إعداد فريق من أفضل أطباء الوحدة

شرح تفصيلي لأنواع البكتيريا وطرق التمييز بينها والأمراض المسببة لها وطريقة عمل كل مضاد حيوي ومدي فاعليته والآثار الجانبية وموانع استخدام كل مضاد ومناسبته للحمل والرضاعة وجرعات المضادات الحيوية وبخاصة لدى الأطفال وكبار السن

التفاعلات الدوائية وكيفية التفرقة بين أنواع التفاعلات الدوائية المختلفة، وأبرزها المجموعة D و المجموعة X وشرح التفاعلات الدوائية للأدوية داخل الوحدة وطرق التعامل في حالة وجود تفاعل دوائي سواء بتغيير الجرعات أو استبدال أحد الأدوية.

✅فيما تستهدفت المبادرة الطاقم الطبي من (الأطباء البشري ، الصيادلة ، أطباء الأسنان)

✅تستمر الندوات التوعوية ضمن المبادرة لمدة 3 أشهر حتى تنتهي شهر ديسمبر المقبل

✅تمت المحاضرات الأولية من خلال فريق متميز بوحدة صحة أسرة( عمر بن الخطاب )، ضم :-

↗️د. مروة عوض الحجاوي (اخصائي طب أسرة)

↗️د. علياء علي أحمد (اخصائي طب أسرة)

↗️د. أحمد محمد كامل(طبيب صيدلي)

↗️د/ هبة عزت سكران(صيدلى إكلينيكي)

↗️د/ رائف محمد صالح (طبيب أسنان بالوحدة)

✅تمت فعاليات الندوات بتنسيق وإشراف كلًا من :-

↗️د. شيماء عبيد (مديرة إدارة الصيدلة بفرع هيئة الرعاية الصحيه ببورسعيد)

↗️د. مروة حلاوة (مدير إدارة الرعايه الأولية بفرع بورسعيد)

↗️د. إبراهيم قوطة (مدير وحدة صحة أسرة عمر بن الخطاب )

↗️د. يارا محمد المغربي (عضو إدارة الصيدلة فرع بورسعيد)

↗️د. زينب عبدالعزيز (صيدلي أول بوحدة صحة أسرة عمر بن الخطاب)