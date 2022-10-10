سفارة مصر بإثيوبيا تنظم الجلسة السادسة لفعاليات المناخ حول مؤتمر Cop27

وأوضح الدكتور محمد جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقى، خلال الجلسة أهمية المبادرات خلال مؤتمرات المناخ وما تمثله من بعد تنفيذى للمفاوضات، كما أشار إلى حرص الرئاسة المصرية على استغلال المبادرات فى إعطاء دفعة لعمل المناخ الدولى، منوها إلى اعتزام الرئاسة إطلاق عددا من المبادرات تتضمن التركيز على تعزيز العمل الدولى فى مجالات المياه واستدامة نظم الغذاء والاستثمار فى الهيدروجين الأخضر.
من جانبه، استعرض الوزير المفوض أيمن ثروت نائب مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة ومنسق مبادرات الرئاسة المصرية للمؤتمر، عملية إعداد المبادرات وما تضمنته من مشاورات مستمرة مع كافة أصحاب المصلحة من القطاعات الحكومية الوطنية والدولية والقطاع الخاص والمنظمات الشبابية وغيرهم لدعم عمل المناخ الدولى، مؤكدا على حرص فريق الرئاسة المصرية على البناء على كافة الجهود الدولية ذات الصلة دون ازدواجية.
وشارك فى الجلسة كمتحدثين كل من جوزيفا ساكو مفوضة الاتحاد الإفريقى لتغير المناخ، وتوماس كرستنسن مبعوث الدنمارك للمناخ، فضلا عن سفيرتا ناميبيا وروندا لدى إثيوبيا والاتحاد الإفريقى، وأشاد المتحدثون بجهود الرئاسة المصرية للاستعداد لمؤتمر المناخ COP 27، وبأهمية المبادرات المطروحة وما تمثله من أهمية خاصة لدعم الأولويات الإفريقية.
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