محيى الدين: تحقيق النمو الاقتصادى يجب أن يصاحبه التحول للاقتصاد الأخضر

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن الوقت قد حان لتتبنى دول العالم، وخاصة الدول النامية والأسواق الناشئة، توجها شاملا يربط بين تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى هذه الدول وتحقيق أهداف العمل المناخى.





جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها عبر الفيديو فى محاضرة بعنوان: "المناخ والتنمية: التضافر والمقايضات"، والتى نظمها معهد التخطيط القومى بالتعاون مع رئاسة COP27 ومجموعة البنك الدولى، بالشراكة مع مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية، ومنتدى البحوث الاقتصادية، والمركز المصرى للدراسات الاقتصادية.

وقال محيى الدين إن التفريط فى تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة بحجة الاهتمام بتحقيق أهداف أخرى لن يؤدى لنجاح عملية التنمية ككل، موضحا أن الاهتمام بتحقيق النمو الاقتصادى دون أن يصاحب هذا النمو تحولا إلى الاقتصاد الأخضر الصديق للبيئة لن يكون مجديا فى ظل التأثير السلبى للتغير المناخى على الموارد والقطاعات الحيوية التى تقوم عليها اقتصادات الدول، كما أن العمل المناخى لن يكون مجديا إذا تسبب فى زيادة معدلات الفقر والبطالة أو تراجع مستوى المعيشة فى المجتمعات المختلفة.

وأفاد بأن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذى تستضيفه شرم الشيخ الشهر المقبل يعطى أولوية كبرى لهذا التوجه الشامل الذى يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة مجتمعة دون أن يؤثر تحقيق أحد الأهداف على مسارات تحقيق الأهداف الأخرى.

وأوضح محيى الدين أن المعضلة الحقيقة التى تواجه العمل على تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى بالتوازى مع تحقيق أهداف المناخ تتمثل فى توفير التمويل اللازم للعمل المناخى، وهو الأمر الذى يهتم مؤتمر شرم الشيخ بمناقشته فى ظل عدم وفاء الكثير من الدول المتقدمة حتى الآن بتعهداتها الخاصة بتمويل العمل المناخى فى الدول النامية.

وأكد محيى الدين أن حل المشكلات التى تعيق العمل المناخى وفى مقدمتها مشكلة التمويل يتطلب الاعتماد بشكل أكبر على دور مراكز الأبحاث فى إيجاد حلول علمية واضحة للعمل المناخى تساعد الدول على تحديد أهدافها وأولوياتها، واختيار مشروعات المناخ الأكثر فاعلية على أسس علمية صحيحة.

وشدد رائد المناخ على أن مراكز الأبحاث والدراسات تعد واحدة من أهم الأطراف الفاعلة فى العمل المناخى، وسيؤدى التعاون بينها وبين الأطراف الأخرى مثل الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدنى ومنظمات التنمية الدولية فى تحقيق النتائج المنشودة للعمل المناخى.

ونوه محيى الدين عن ضرورة الربط بين الحلول العلمية للعمل المناخى وأولويات وظروف المجتمعات المحلية والأوضاع الاقتصادية للدول بما يضمن تحقيق أفضل النتائج للعمل المناخى فى هذه المجتمعات.