وزيرة الثقافة تشهد حفل تخرج الدفعتين الثانية والثالثة من «صنايعية مصر»

جدة - نرمين السيد - شهدت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، مساء اليوم الاثنين، حفل تخرج الدفعتين الثانية والثالثة للدارسين بمبادرة "صنايعية مصر"، وذلك بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.





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