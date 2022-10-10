جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفى، اليوم الاثنين، رحب الوزير فى بداية الاجتماع بالسفيرة، مؤكدا على عمق وقوة وترابط العلاقات بين مصر ودولة الإمارات العربية الشقيقة، بما يعكس أهمية التعاون فى التعليم وخلق فرص استثمارية جديدة بين البلدين.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة دور الوزارة فى اكتشاف الموهوبين، حيث أوضح الوزير أن الدولة مهتمة بتطوير التعليم وتشجيع الابتكار والعمل على اكتشاف ورعاية الموهوبين فى كافة المواد الأكاديمية والأنشطة المدرسية، وصقل مهاراتهم فى جميع التخصصات.
من جانبها وجهت سعادة السفيرة مريم الكعبى، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر، التهنئة للدكتور رضا حجازى، على توليه منصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مشيرة إلى حرصه الدائم على توطيد أواصر التعاون مع دولة الإمارات فى التعليم، مما يعكس التفاهم والتناغم ين الدولتين الشقيقتين.
حضر الاجتماع الدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى، والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، ومن الجانب الإماراتى إيمان الحوسنى الملحق الفنى للملحقية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم يستقبل سفيرة الإمارات لدى مصر لبحث سبل تعزيز التعاون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.