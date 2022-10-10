وزير التعليم يستقبل سفيرة الإمارات لدى مصر لبحث سبل تعزيز التعاون

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفى، اليوم الاثنين، رحب الوزير فى بداية الاجتماع بالسفيرة، مؤكدا على عمق وقوة وترابط العلاقات بين مصر ودولة الإمارات العربية الشقيقة، بما يعكس أهمية التعاون فى التعليم وخلق فرص استثمارية جديدة بين البلدين.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة دور الوزارة فى اكتشاف الموهوبين، حيث أوضح الوزير أن الدولة مهتمة بتطوير التعليم وتشجيع الابتكار والعمل على اكتشاف ورعاية الموهوبين فى كافة المواد الأكاديمية والأنشطة المدرسية، وصقل مهاراتهم فى جميع التخصصات.

من جانبها وجهت سعادة السفيرة مريم الكعبى، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر، التهنئة للدكتور رضا حجازى، على توليه منصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مشيرة إلى حرصه الدائم على توطيد أواصر التعاون مع دولة الإمارات فى التعليم، مما يعكس التفاهم والتناغم ين الدولتين الشقيقتين.

حضر الاجتماع الدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى، والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، ومن الجانب الإماراتى إيمان الحوسنى الملحق الفنى للملحقية.