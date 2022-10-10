وزير التعليم العالى يلقى كلمة مصر أمام الدورة الـ215 لليونسكو

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمة مصر التى ألقاها الدكتور أيمن عاشور، اليوم الاثنين، أمام المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو فى دورته الـ215، بحضور أودرى أزولاى المدير العام للمنظمة، والسفير سانتياغو إرازابال موراو رئيس المؤتمر العام لليونسكو فى دورته الـ41، والسفير أجابيتو مباموكى رئيس المجلس التنفيذى للمنظمة الدولية، والسفير علاء الدين يوسف سفير مصر بفرنسا والمندوب الدائم لمصر لدى اليونسكو، والدكتور أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وذلك بمشاركة العديد من سفراء وممثلى الدول الأعضاء فى مقر المنظمة بباريس.

وأعلن الدكتور أيمن عاشور، فى بداية كلمته، تأييد مصر لبيان كل من المجموعة العربية الذى ألقاه المندوب الدائم لدولة الكويت، وبيان المجموعة الإفريقية الذى ألقاه المندوب الدائم لجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبيان مجموعة عدم الانحياز الذى سيلقيه المندوب الدائم لجمهورية أذربيجان لدى المنظمة.. منوها بأن قيام مصر بوضع الخطط والبرامج يستهدف تعزيز التنمية المستدامة الشاملة.

وفيما يتعلق بتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وهو التعليم، فقال الدكتور أيمن عاشور "إن الحكومة المصرية منذ سنوات بدأت فى تطوير نظام تعليمى وتدريبى عالى الجودة يوفر المهارات اللازمة للطلاب والمتدربين للتفكير بشكل إبداعى، وتمكينهم تقنيا للمساهمة فى إقامة مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر"، موضحا أن فلسفة النظام التعليمى الجديد (Education 2.0) تقوم على إدماج المهارات الحياتية فى العملية التعليمية ومعالجة قضايا مجتمعية وتنموية، مثل: العولمة، والمواطنة، وتغير المناخ.

ونوه باهتمام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم العالى من خلال التوسع فى إنشاء الجامعات والتخصصات غير التقليدية، مثل: الذكاء الاصطناعى، الطاقة النظيفة، زيادة المكون التكنولوجى، تبنى التعليم الهجين، وتطوير آليات تقييم الطلاب، وذلك فى إطار تطبيق استراتيجية التعليم العالى والبحث العلمى 2030، والإستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.

وفى إطار تطبيق التحول الرقمى بقطاع التعليم، قال وزير التعليم العالى والبحث العلمى "إن الحكومة المصرية أنشأت منصات رقمية مجانية للطلاب، كما تجرى متابعة هذا التحول الرقمى فى مراحل التعليم قبل الجامعى والجامعى عن طريق توظيف أدوات ومنصات وموارد التعلم عبر الإنترنت وبنك المعرفة (EKB)، التى تمثل كلها مستودعا رقميا ضخما من الموارد الأكاديمية والثقافية والعلمية".

وعلى الصعيد الدولى، أشار وزير التعليم العالى إلى تطلع مصر إلى أن يكون انعقاد قمة تحويل التعليم التى جاءت بالتزامن مع الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة بمثابة منعطف محورى مهم ضمن الجهود المبذولة من أجل معالجة الأزمة العالمية التى تهدد التعليم، سواء من ناحية المساواة والشمول أم الجودة والملاءمة، فضلا عن الإسهام فى تطوير العملية التعليمية تطويرا متكاملا بهدف تحقيق الهدف الرابع من أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، الأمر الذى يقتضى متابعة دورية وتقييما مستمرا لتطبيق مخرجات القمة.

ولفت إلى أهمية الموضوعات التى سوف تناقشها الدورة الحالية للمجلس التنفيذى لليونسكو فى مجال مهام المنظمة، سواء من الناحية الموضوعية أو من الناحية المؤسسية، مبينا أنه من الناحية الموضوعية تم وضع مبادرة "إطار عالمى للعلوم المفتوحة فى مواجهة الأوبئة" التى تهدف إلى وضع إطار عملى لتعزيز الدور الحيوى لليونسكو فى دعم جهود الدول لمواجهة الأوبئة، وذلك استنادا إلى توصية اليونسكو حول العلوم المفتوحة، والتى شاركت مصر فى صياغتها بفاعلية، منوها بمبادرة صياغة إطار عالمى لتعليم الثقافة والفنون تتولاه اليونسكو بهدف تعزيز قطاعى التعليم والثقافة فى الدول الأعضاء.

وأكد أهمية وضع استراتيجية متكاملة لتحقيق استدامة الشبكة الميدانية لليونسكو وضمان عملها بكفاءة وفاعلية، فضلا عن ضرورة مراعاة أولويات اليونسكو فى إفريقيا والمساواة بين الجنسين.. وشدد على استراتيجية الموارد البشرية لليونسكو، وأهمية العمل من أجل ضمان تحقيق التوازن الجغرافى فى الأمانة العامة، وخاصة فى الوظائف العليا.

وأشار إلى استضافة مصر لأعمال الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27) فى نوفمبر المقبل، منوها بتطلع مصر إلى مشاركة فعالة من قبل اليونسكو للاستفادة من خبرة المنظمة بمجالات المياه، بما يسهم فى إثراء نتائج المؤتمر.

وشدد الدكتور أيمن عاشور على اعتزاز مصر بتراثها الثقافى الفريد وروافده الحضارية المتنوعة، باعتبارها واحدة من أقدم الحضارات التى عرفتها البشرية، كما أكد حرص الدولة المصرية على بذل الجهود لاسترداد ممتلكاتها الثقافية التى تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة، وذلك فى إطار سعيها لتطبيق اتفاقية عام 1970، وقرارات اليونسكو ذات الصلة.

وفى هذ الصدد، أشاد بدور اليونسكو فى استرداد الممتلكات الثقافية، ومن بينها دعم المفوضية الإفريقية.. وقال "إن مصر حريصة على بذل المزيد من الجهود لحماية مواقعها وممتلكاتها التراثية الفريدة من خلال تطوير وإنشاء متاحف جديدة فى أنحاء الجمهورية؛ لعرض الآثار المصرية بطرق علمية حديثة، واستعادة كفاءة المقاصد والمواقع الأثرية بشكل يحقق التوزان بين متطلبات وأهداف التنمية المستدامة من ناحية، والحفاظ على قيمة وسلامة مواقع التراث من ناحية أخرى".

وفى ختام كلمته، أكد وزير التعليم العالى أهمية تطوير حلول مستدامة للتغلب على التحديات التى تواجه التراث العالمى فى مختلف الدول، ومن بينها مواجهة آثار التغيرات المناخية فى مواقع التراث الطبيعى والثقافى، بالإضافة إلى دعم جهود الدول العربية والإفريقية فى هذا المجال من خلال تعزيز قدراتها فى تطبيق الاتفاقية، وكذلك تحقيق التوازن الجغرافى بين المواقع التى يتم تسجيلها على قائمة التراث العالمى؛ لتعزيز مصداقية تلك القائمة، ويذلك تزامنا مع ذكرى مرور 50 عاما على اتفاقية التراث العالمى لعام 1972.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تستضيف الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر 2022، والذى يقام بمدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة مهمة للنظر فى آثار تغير المناخ فى إفريقيا ولتنفيذ ما جاء فى اتفاق باريس 2015 وتفعيل ما جاء فى مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات؛ وحشد العمل الجماعى بشأن اجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.