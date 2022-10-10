13 توجيها عاجلا من وزير التعليم للمدارس

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفى، وجه الوزير جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الإلتزام بما يلى:

- إطلاق اسماء المتوفين من المعلمين والطلاب والطالبات على أحد المبانى، أو الفصول الدراسية، أو المدارس، بعد التنسيق مع المحافظ المختص، تكريما لهم وتخليدا لذكراهم.

- المتابعة الجادة والمستمرة لمديرى المديريات، ومديرى العموم، ووكلاء الإدارات فى المدارس للعملية التعليمية بكافة عناصرها، بصورة يومية، وتكليف مديرى المدارس بإعداد تقرير عن حالة المدرسة، بصورة دورية، وتكثيف الإشراف اليومى بالمدارس، وخاصة أثناء دخول وخروج الطلاب، وخلال فترة الفسحة، وتكليف مديرى المدارس بعقد اجتماع مع المعلمين، لتحديد الأدوار والمسئوليات بكل دقة، والتوقيع عليها.

- توزيع الطلاب أثناء الدخول والخروج من المبانى المدرسية على عدة مخارج، بحيث يتم تخصيص مخرج لطلاب وطالبات الصفوف الأولى، ومخرج آخر لباقى الطلاب والطالبات الأكبر سنا، مع مراعاة تسكين طلاب وطالبات الصفوف الأولى بالأدوار السفلى؛ وذلك منعا للتكدس، وحفاظا على سلامة الطلاب.

- عدم تشغيل أية مدرسة يوجد بها صيانة، إلا إذا كانت الأوضاع بها آمنة، والرجوع إلى الجهات المختصة فور استشعار أى خطر يهدد أمن وسلامة الطلاب والطالبات، وكافة العاملين بها.

- منع كافة أشكال العنف والعقاب البدنى والتنمر داخل المدارس، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسى، وحظر استخدام أجهزة الهاتف المحمول للطلاب والطالبات، أما المعلم فيمنع استخدامه نهائيا للهاتف أثناء تأدية عمله داخل الفصول الدراسية.

- بتنظيم ندوات توعية بخطورة الألعاب الإلكترونية على الطلاب، والإبلاغ الفورى عن حدوث أى طارئ، والتواصل الفورى والمباشر مع الوزارة، بالإضافة إلى تنظيم مواعيد محددة لمقابلة أولياء الأمور، وتفعيل المناهج الإلكترونية فى جميع مدارس الجمهورية.

- محاربة الشائعات لما لها من تأثيرات سلبية على استقرار العملية التعليمية، مع تحرى الدقة والمصداقية التامة فى كل ما يصدر عن المؤسسات التعليمية.

- تقسيط المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الخاصة على أربعة أقساط، والعمل على دعم وتشجيع الممارسات المتميزة إلى جانب توثيقها، ونشرها لتحسين الصورة الذهنية عن المدرسة للجميع، وإبراز أهم الإنجازات ورفعها على صفحات الإدارات التعليمية والمديريات، وإرسالها للوزارة.

- الاهتمام بالقراءة والكتابة بالطريقة الصحيحة بداية من الصفوف الأولى، وتنظيم مسابقات بين الفصول والمدارس والإدارات فى جميع الجوانب العلمية، والرياضية، والفنية، والثقافية حول: المشروعات القومية، وإنجازات الدولة المصرية، والتغيرات المناخية.. إلخ، وتكريم الطلاب الفائزين؛ حتى يكونوا مثلا، وقدوة حسنة يحتذى بها، تحت إشراف مسئولى الأنشطة والإعلام.

- العناية والاهتمام بالطلاب والطالبات من ذوى الهمم بمدارس التربية الخاصة، ومدارس الدمج فى جميع مدارس الجمهورية؛ حتى تتاح لهم الفرصة كاملة مثل زملائهم الأسوياء، وتبنى مبادرة لتعلم ثقافة ولغة الإشارة البسيطة.

- التأكيد على ترك النزاعات الشخصية فى العمل وإعلاء الصالح العام، ووضع بلدنا الغالى مصر نصب أعيننا.

- بعدم ربط تسليم الكتب المدرسية بالمصروفات الدراسية، وتفعيل المجموعات المدرسية وفقا للقرارات الوزارية، والعمل على جذب الطلاب لها.

- الاحتفال بعيد المعلم فى النصف الثانى من شهر أكتوبر وتكريم الصفوة المتميزة منهم؛ حتى يكونوا مثلا أعلى وقدوة لزملائهم يحتذى بها.