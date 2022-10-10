إطلاق المرحلة الثالثة من حملة «مستقبلك فى الرعاية الصحية»

وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن ذلك يأتى تزامنا مع قرب انضمام باقى محافظات المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحى الشامل، والتوسع المستمر فى المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات، باعتبار هيئة الرعاية الصحية هى ذراع الدولة الرئيسى لضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.
وأشار البيان إلى التخصصات الطبية المطلوبة ضمن المرحلة الثالثة للحملة التوظيفية، والتى تشمل جميع التخصصات الجراحية، وغير الجراحية، وخاصة التخصصات الحرجة والنادرة، وعالية الندرة، مشيرا إلى أنه على الراغبين فى الانضمام للعمل بإحدى منشآت الهيئة بالمحافظات السالف ذكرها، يرجى استيفاء البيانات المطلوبة من خلال التسجيل عبر الرابط التالى: (https://forms.gle/8WdRV4jr29cFQs4fA).
وتابع البيان: "سيتم تجميع وحصر التخصصات الطبية المختلفة لجميع الدرجات العلمية؛ لإعداد خطة لانضمام فريق طبى سواء عن طريق (الندب أو الإعارة أو التعاقد أو التعاقد بالشيفت أو الحالة)، وذلك بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل، ومن المقرر أن تشمل أيضا محافظتى "السويس، أسوان"، علما بأنه يتم اختيار الأطباء فى إطار الاحتياج الفعلى والكفاءة الفنية والمؤهلات العلمية وفى إطار تكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع.
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