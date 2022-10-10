ضمن «حياة كريمة».. «الصحة» تطلق 8 قوافل طبية بالمحافظات اليوم وغدًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أكتوبر 2022 07:33 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 8 قوافل طبية، اليوم وغدا الثلاثاء، في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وقالت وزارة الصحة والسكان، في «إنفوجراف تعريفي» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، إن المحافظات التي ستجرى فيها القوافل الطبية هى (القاهرة - البحيرة - مطروح - الوادي الجديد _ الإسماعيلية - المنيا - الدقهلية - الأقصر).

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن القوافل التي يتم إطلاقها ضمن مبادرة «حياة كريمة»، يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا،حيث تأتي تلك القوافل في إطار خطة للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ أجندة رؤية مصر 2030، ووفقا للحالات التي تعاني من بعض الأمراض السارية، بالإضافة إلى هدف الوزارة في توعية المواطنين من بعض العادات السيئة في التعامل مع الأمراض، والتي يمكن أن تسبب بعض المضاعفات الخطيرة على صحتهم على المدى البعيد

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، أن التخصصات الطبية التي سيتم الكشف والعلاج مجانًا بها هي: نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد والأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة

من جانبه، أوضح مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، أن هذه القوافل تهدف إلى رفع المشقة والتيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، مؤكدة حرص الوزارة باستمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وتواصل وزارة الصحة رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وخصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”.