وزير القوى العاملة يرأس اجتماع مجلس إدارة ”القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية”



حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أكتوبر 2022 07:33 مساءً - تعديل اللوائح الداخلية لتتماشى مع المتغيرات العالمية والمحلية

ترأس حسن شحاتة وزير القوي العاملة ، اليوم الإثنين ، اجتماع مجلس إدارة المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع للوزارة، بحضور ممثلين عن مجلس الدولة ووزارة البيئة، والإتحاد العام لنقابات عمال مصر، وإتحاد الصناعات المصرية، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

في بداية اللقاء، رحب وزير القوى العاملة بالسادة الحضور أعضاء مجلس الإدارة، مؤكداً على اهمية دور المركز القومى في الحفاظ على السلامة والصحة المهنية من خلال الابحاث والدراسات التى يقدمها، والذى ينفرد بها محلياً وإقليمياً في هذا التخصص.

واقترح الوزير، تعديل بنود اللوائح الداخلية لاعمال المركز بما يتوافق مع المتغيرات العالمية والمحلية بما يخص أعمال السلامة والصحة المهنية التى يقدمها المركز للشركات والمنشآت ، وعمل موازنة بين إيراداته ونفقاته بما يتفق مع معايير تقديم الخدمات.

من جانبها قدمت سهير الليثى رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة والمشرف على اعمال المركز، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على دعمه للمركز في كافة الأعمال، مؤكدة على دور المركز في خدمة المنشآت والمجتمع المصري، فهو المركز المعتمد الوحيد على مستوي الشرق الأوسط والقارة الذى يعنى ببحوث ودراسات السلامة والصحة المهنية.

واستعرضت رئيس الإدارة المركزية، الانجازات التى حققها المركز في السنوات الاخيرة من خلال إداراته المختلفة في مجال الابحاث ، والتدريب والعلاقات الخارجية، والتعاون مع الجهات الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية، ومنها تعزيز اوجه التعاون بين المركز القومي للسلامة والصحة المهنية NIOSH والمماثل بالولايات المتحدة الامريكية و CDC من خلال المنح والتعاون المشترك في مجال البحوث التطبيقية.

حضر اللقاء ،المستشار سعيد النادي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى بوزارة القوى العاملة، وسهير الليثى رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، والدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع بجهاز شئون البيئة ، والمهندسة سارة فتحى ممثل إتحاد الصناعات المصرية، وعيد مرسال الامين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأشرف مرزوق معاون وزير القوى العاملة للسلامة والصحة المهنية.