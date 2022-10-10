شكرى يؤكد ضرورة اختيار أكفأ العناصر الشابة لنيل شرف تمثيل مصر فى الخارج

جدة - نرمين السيد - وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن ذلك جاء خلال حضور الوزير شكرى لجانب من اختبارات الشق الشفهى من مسابقة الالتحاق بالسلك الدبلوماسى المصرى.

وأضاف السفير أحمد أبو زيد أن "الوزير سامح شكرى أكد، خلال الاختبارات، على ضرورة اختيار أكفأ العناصر من الشباب المصرى لنيل شرف تمثيل مصر فى الخارج والدفاع عن مصالح ومقدرات الوطن فى المحافل الدولية".