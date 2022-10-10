وزير القوى العاملة يرأس اجتماع «القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية»

جدة - نرمين السيد - ترأس حسن شحاتة وزير القوى العاملة، اليوم الاثنين، اجتماع مجلس إدارة المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع للوزارة، بحضور ممثلين عن مجلس الدولة ووزارة البيئة، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحاد الصناعات المصرية، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.





فى بداية اللقاء، رحب وزير القوى العاملة بأعضاء مجلس الإدارة، مؤكدا أهمية دور المركز القومى فى الحفاظ على السلامة والصحة المهنية من خلال الأبحاث والدراسات التى يقدمها، والذى ينفرد بها محليا وإقليميا فى هذا التخصص.

واقترح الوزير، تعديل بنود اللوائح الداخلية لأعمال المركز بما يتوافق مع المتغيرات العالمية والمحلية بما يخص أعمال السلامة والصحة المهنية التى يقدمها المركز للشركات والمنشآت، وعمل موازنة بين إيراداته ونفقاته بما يتفق مع معايير تقديم الخدمات.

من جانبها، قدمت سهير الليثى رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة والمشرف على أعمال المركز، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على دعمه للمركز فى كافة الأعمال، مؤكدة على دور المركز فى خدمة المنشآت والمجتمع المصرى، فهو المركز المعتمد الوحيد على مستوى الشرق الأوسط والقارة الذى يعنى ببحوث ودراسات السلامة والصحة المهنية.

واستعرضت رئيس الإدارة المركزية، الإنجازات التى حققها المركز فى السنوات الأخيرة من خلال إداراته المختلفة فى مجال الأبحاث، والتدريب والعلاقات الخارجية، والتعاون مع الجهات الدولية فى مجال السلامة والصحة المهنية، ومنها تعزيز أوجه التعاون بين المركز القومى للسلامة والصحة المهنية NIOSH والمماثل بالولايات المتحدة الامريكية وCDC من خلال المنح والتعاون المشترك فى مجال البحوث التطبيقية.

حضر اللقاء، المستشار سعيد النادى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى بوزارة القوى العاملة، وسهير الليثى رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، والدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع بجهاز شئون البيئة، والمهندسة سارة فتحى ممثل اتحاد الصناعات المصرية، وعيد مرسال الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأشرف مرزوق معاون وزير القوى العاملة للسلامة والصحة المهنية.