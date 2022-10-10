سيارات بالطاقة الشمسية بالدير البحرى ووادى الملوك

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صرح بذلك مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مشيرا إلى أن بدء تشغيل هذه السيارات يأتى كمرحلة ثانية للسيارات الكهربائية التى تم تزويد الموقعين بها فى أوائل العام الجارى، الأمر الذى يؤكد حرص وزارة السياحة والآثار على استخدام التكنولوجيا الحديثة وتفعيل أساسيات السياحة المستدامة للحفاظ على البيئة فى المتاحف والمواقع الأثرية وتحويلها لمواقع صديقة للبيئة، ما يأتى بالتزامن مع الاستعدادات الخاصة بإستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27، والمقرر إقامته فى شرم الشيخ نوفمبر المقبل.
وأضاف وزيرى أنه من المقرر توفير عدد آخر من السيارات التى تعمل بالطاقة الشمسية بكل المواقع الأثرية بمختلف أنحاء الجمهورية، الأمر الذى من شأنه يأتى فى إطار تطوير ورفع كفاءة خدمات الزائرين بالمواقع الأثرية وتوفير كل سبل الإتاحة وتحسين تجربته الزائرين أثناء زيارتهم مع تحويل القطاع السياحى إلى قطاع صديق للبيئة فى الوقت ذاته.
ومن جانبه، قال بهاء عبد الجابر، مدير عام آثار البر الغربى، إنه من المقرر زيادة عدد السيارات بالموقعين الأثريين خلال الفترة القادمة، خصوصا مع بدء الموسم السياحى الشتوى وتوافد الزائرين من المصريين والسائحين بشكل كبير عليهما.
وتجدر الإشارة إلى تواجد هذه السيارات عند بوابات دخول الموقعين الأثريين خلال ساعات الزيارة الرسمية، لنقل الزائرين وتيسير زيارتهم.
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