عاجل.. وزير الحج السعودى: إلغاء القيود الصحية والإجرائية للمعتمرين المصريين

جدة - نرمين السيد - وعبر الربيعة -فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين بالسفارة السعودية بالقاهرة- عن سعادته بحفاوة الاستقبال له والوفد المرافق له خلال زيارته للقاهرة، مشيرا إلى أن هذة أول زيارة لوزير الحج والعمرة لمصر، موضحا أن العلاقات المتميزة والتاريخية بين البلدين خاصة فى فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولى العهد.

وأوضح أنه خلال الزيارة التقى عددا من المسؤولين المصريين منهم وزراء الداخلية والأوقاف والسياحة، وفضيلة المفتى الدكتور شوقى علام، كما عقد لقاء مع عدد من الشركات السياحية، وتم بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين مصر والسعودية لتسهيل تقديم الخدمات للمعتمرين من مصر.

وأشار وزير الحج والعمرة السعودى، إلى أن هناك توجيهات من حكومة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتقديم تسهيلات لتيسير القدوم لتأدية نسك العمرة للقادمين من جميع دول العالم، لذلك تم تطوير منصة "نسك" لتسهيل الحصول على التأشيرات، موضحا أنه أصبح بالإمكان الحصول على التأشيرة فى 24 ساعة، وأيضا حجز كافة الخدمات من نقل وسكن وغيرها من الخدمات من خلال الأجهزة الذكية لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.