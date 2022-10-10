مجلس وزراء الداخلية العرب يفتتح مؤتمر رؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ.. الأربعاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 أكتوبر 2022 04:30 مساءً - يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الأربعاء المقبل، بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود، بمقر الأمانة العامة بتونس، المؤتمر العربي السادس عشر لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ.

ويشارك في هذا المؤتمر، ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، المنظمة العربية للطيران المدني وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وسيناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال، من بينها، استراتيجية عربية استرشاديه لمكافحة جرائم القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن، وآلية للتواصل بين غرف العمليات الخاصة بأمن الحدود في الدول العربية، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال مكافحة تهريب المواد الممنوعة باستخدام الطائرات والغواصات المسيرة، كما سيستعرض المؤتمر نتائج أعمال المؤتمر الأورو – عربي لأمن الحدود الذي عقد في المملكة الأردنية الهاشمية مطلع شهر ديسمبر من العام المنصرم، في إطار الأنشطة المشتركة التي تنفذها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس).