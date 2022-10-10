طلب إحاطة بشأن مشاكل العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أكتوبر 2022 04:29 مساءً - تقدم النائب هاني مصطفى خضر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن مشاكل العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة والتي تتمثل في تثبيت العمالة، تطبيق الحد الأدنى للأجور، تطبيق الأحكام القضائية للعلاوات، التسويات الوظيفية للعاملين، عمل عقود للعمال اليومية، لائحة مالية موحدة.

وأشار "خضر" في طلب الإحاطة إلى أنه تم مناقشة هذه المشاكل بلجنة القوى العاملة على مدار أربعة جلسات كاملة بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وكانت آخر جلسة بتاريخ 4/7/2022 وطلب المهندس ممدوح رسلان مدة 45 يوم لتحقيق المطالب التي أقر مشروعيتها.

وطالب عضو مجلس النواب بالموافقة على مناقشة طلب الإحاطة الخاص بشأن مشاكل العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة والتي تتمثل في تثبيت العمالة، تطبيق الحد الأدنى للأجور، تطبيق الأحكام القضائية للعلاوات، التسويات الوظيفية للعاملين، عمل عقود للعمال اليومية، لائحة مالية موحدة.