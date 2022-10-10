وزير الحج والعمرة السعودى: إلغاء كافة القيود لتسهيل قدوم المعتمرين من مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أكتوبر 2022 04:29 مساءً - أعلن وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، إلغاء كافة الشروط والقيود الصحية والإجرائية للمعتمرين المصريين.

وقال الدكتور الربيعة - في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، بمقر السفارة السعودية بالقاهرة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة أسامة بن أحمد نقلي، وعدد من مسؤولي وزارة الحج والعمرة والسفارة - إن هذه التسهيلات بتوجيه كريم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في إطار التسهيلات التي تقدمها المملكة لتيسير القدوم لتأدية نسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة للقادمين من جميع دول العالم.

وأعرب - خلال المؤتمر - عن شكره وتقديره لحفاوة الترحاب والاستقبال التي حظي بها والوفد المرافق له في القاهرة، منوهًا بالعلاقات الأخوية والتاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين، في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده.

وتطرق وزير الحج والعمرة إلى تطور الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة "نسك"، لتسهيل الحصول على تأشيرات العمرة والزيارة على مدار الساعة، وحجز كافة الخدمات من (نقل وسكن وغيرها من الخدمات) من خلال الأجهزة الذكية، لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، بما في ذلك أتمتة جميع إجراءات السفر والحجوزات للخدمات.

كما تحدث الدكتور الربيعة عن التطورات السريعة التي شهدها الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة في البنية التحتية والتنظيمية، للاستعداد لاستقبال الزيادات المتوقعة في أعداد المعتمرين والزوار، وتقديم أفضل التسهيلات وأرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، والنقلة النوعية التي شهدتها منظومة الحج والعمرة بالشراكة مع كافة الجهات الحكومية، ومزودي الخدمات من القطاع الخاص في البلدين من خلال التحول الرقمي، وإيجاد حزمة من الخيارات والحلول المتنوعة لتمكين أكبر عدد من المسلمين من أداء العمرة بأيسر السبل وأقل التكاليف.

واشار إلى أنه يلتقى اليوم الاثنين مع وزير السياحة لبحث جميع التسهيلات الممكنة للمعتمرين المصريين وهذا فى إطار اللقاءات التى يقوم بها ضمن زيارته لمصر التى بدأت السبت، والتى شملت لقاءات مع المسؤولين المصريين بهدف بحث أى معوقات تواجه الراغبين فى أداء مناسك العمرة وأيضا الحج ، خاصة مع إطلاق منصة نسك الإلكترونية المعنية بهذا الجانب.