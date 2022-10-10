محمد بن راشد: احتفاليات خاصة بـ50 عاما من العلاقات الإماراتية المصرية المتميزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أكتوبر 2022 04:29 مساءً - قال الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إنه تم التوجيه بتنظيم احتفاليات خاصة احتفاءً وترسيخاً للعلاقات الأخوية العربية الاستثنائية الممتدة عبر 50 عاماً بين مصر والإمارات.

وكتب محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر اليوم الإثنين: ترأست اليوم اجتماع مجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي، اعتمدنا فيه الميزانية العامة للاتحاد 2023-2026 بإجمالي مصروفات 252.3 مليار درهم وإجمالي إيرادات 255.7 مليار درهم. ميزانية الاتحاد مستدامة ومتزنة وهي محرك رئيسي لحكومة الاتحاد ولطموحاتها التنموية لشعب الاتحاد.

وأضاف: وخلال الاجتماع استعرضنا 50 عاماً من العلاقات الإماراتية المصرية المتميزة والمستقرة والتي يرعاها اليوم أخي رئيس الدولة والرئيس المصري حفظهم الله.

وأوضح: ووجهنا بتنظيم احتفاليات خاصة احتفاءً وترسيخاً لهذه العلاقات الأخوية العربية الاستثنائية الممتدة عبر 50 عاماً.. حفظ الله الإمارات ومصر.

وأشار: استعرضنا اليوم مشروع الإمارات للسكك الحديدية.. أكبر مشروع للبنية التحتية في دولة الإمارات يربط 11 مدينة و7 مراكز لوجستية و4 موانيء عالمية في الدولة.. مشروع بتوجيهات محمد بن زايد حفظه الله ومتابعة وإشراف ذياب بن محمد .. مشروع سيغير خريطة البنية التحتية في الدولة بإذن الله.

وأتم: كما اعتمدنا اليوم انضمام دولة الإمارات لمنتدى الدول المصدرة للغاز، والتهنئة بإعادة انتخاب الدولة عضواً في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).. موقع دولة الإمارات في المنظمات الدولية القيادية يترسخ بفضل جهود فرق عملنا التي لا ترى لوطنها موقعاً إلا في الصدارة.