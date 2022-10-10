وزير القوى العاملة يرأس اجتماع مجلس إدارة ”القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أكتوبر 2022 04:29 مساءً - ترأس حسن شحاتة وزير القوي العاملة ، اليوم الإثنين ، اجتماع مجلس إدارة المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع للوزارة ، بحضور ممثلين عن مجلس الدولة ووزارة البيئة ، والإتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وإتحاد الصناعات المصرية ، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله .

في بداية اللقاء ، رحب وزير القوى العاملة بالسادة الحضور أعضاء مجلس الإدارة ، مؤكداً على اهمية دور المركز القومى في الحفاظ على السلامة والصحة المهنية من خلال الابحاث والدراسات التى يقدمها ، والذى ينفرد بها محلياً وإقليمياً في هذا التخصص .

واقترح الوزير ، تعديل بنود اللوائح الداخلية لاعمال المركز بما يتوافق مع المتغيرات العالمية والمحلية بما يخص أعمال السلامة والصحة المهنية التى يقدمها المركز للشركات والمنشآت ، وعمل موازنة بين إيراداته ونفقاته بما يتفق مع معايير تقديم الخدمات .

من جانبها قدمت سهير الليثى رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة والمشرف على اعمال المركز ، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على دعمه للمركز في كافة الأعمال ، مؤكدة على دور المركز في خدمة المنشآت والمجتمع المصري ، فهو المركز المعتمد الوحيد على مستوي الشرق الأوسط والقارة الذى يعنى ببحوث ودراسات السلامة والصحة المهنية .

واستعرضت رئيس الإدارة المركزية ، الانجازات التى حققها المركز في السنوات الاخيرة من خلال إداراته المختلفة في مجال الابحاث ، والتدريب والعلاقات الخارجية ، والتعاون مع الجهات الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية ، ومنها تعزيز اوجه التعاون بين المركز القومي للسلامة والصحة المهنية NIOSH والمماثل بالولايات المتحدة الامريكية و CDC من خلال المنح والتعاون المشترك في مجال البحوث التطبيقية .

حضر اللقاء ،المستشار سعيد النادي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى بوزارة القوى العاملة ، وسهير الليثى رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ، والدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع بجهاز شئون البيئة ، والمهندسة سارة فتحى ممثل إتحاد الصناعات المصرية ، وعيد مرسال الامين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وأشرف مرزوق معاون وزير القوى العاملة للسلامة والصحة المهنية .