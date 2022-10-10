تخريج أول دفعة من مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية (صور)

جدة - نرمين السيد - احتفلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وشركة شنايدر إلكتريك، وصندوق التعليم حياة، والوكالة الفرنسية، والمعهد الأوروبى للتعاون والتنمية، بتخرج أول دفعة من طلاب مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية.





وذكر بيان اليوم الاثنين، أن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى رحب بالحضور، ووجه الشكر نيابة عن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لجميع الطلاب وأعضاء لجنة التدريس، شركة شنايدر، صندوق التعليم حياة، والمعهد الأوروبى للتعاون والتنمية، على تعاونهم المثمر مع الوزارة وتخرج الدفعة الأولى من طلاب مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية بنسبة نجاح بلغت ال 100% بإجمالى الدورين الأول والثانى.



وأضاف مجاهد، أن هؤلاء الطلاب يعدوا نواة التغيير لمنظور المجتمع للعمالة الفنية، فنظرة المجتمع للعمالة الفنية لن تتغير إلا بوجود دليل على أرض الواقع يبرهن على ما قامت به الوزارة من جهود لتطوير مهارات خريجى التعليم الفنى، وتقديم تعريف جديد لطلاب التعليم الفنى بمصر، من خلال تطبيق منظومة تعليمية متكاملة تقوم على معلم كفء وطالب شغوف بتلقى العلم، ومناهج دراسية جديدة قائمة على نظام الجدارات وتجمع بين الجانبين النظرى والعملى، وعمليات تقييم دورية، بالإضافة إلى مشاركة الشركاء الصناعيين فى كل ما سبق من عمليات اختيار الطلاب والمعلمين وإعداد المناهج الدراسية والتقييم الدورى والمستمر للطلاب والمعلمين؛ وذلك بهدف تخريج طلاب مؤهلين للالتحاق بسوق العمل فور تخرجهم، وقادرين على دفع عجلة التنمية الصناعية وفق رؤية مصر 2030.



وفى سياق متصل، قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أن الوزارة تتابع من خلال قسم التوظيف بوحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مسارات خريجى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ويتاح لجميع خريجى مدارس التكنولوجيا التطبيقية عدد من المسارات بعد التخرج مثل إمكانية الالتحاق بسوق العمل مباشرة، أو الالتحاق بالجامعات التكنولوجية أو المعاهد الفنية، أو بالجامعات المصرية بعد إجراء معادلة.



وأضاف بصيلة أنه تم مراعاة تطبيق المعايير الدولية فى طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية التى تلقاها خريجى مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية مجانا على مدار الثلاث سنوات كنظائرهم من طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ذلك بالإضافة إلى توفير فرص تدريبية لهم على أعلى مستوى بشركة شنايدر إلكتريك، وشركة جى إم سى، وشركة سايبس للدهانات، بالإضافة إلى شركتى ألستوم وجيلا.





وأكد سباستيان ريز، رئيس شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربى، أن مشاركة الشركة فى تطوير المدرسة والذى يشمل عدة جوانب على رأسها توفير المنتجات والحلول الخاصة بالشركة لضمان حصول الطلاب على خبرة علمية تأهلهم لسوق العمل، يأتى ضمن التزام الشركة بمبادئ الاستدامة والتى من بينها الاهتمام بتوفير التعليم الجيد والفرص العادلة للأجيال القادمة لتمكينهم من دعم مجتمعاتهم، كما أكد أنه يعد جزء من التزام شركة شنايدر إلكتريك بالدعم والمساهمة فى الخطط الوطنية المصرية لتنمية قطاع الطاقة وتحقيق استدامته فى إطار رؤية الدولة والاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة فى مصر "2016 ـ 2035".



وأعرب المهندس سيف الدمرداش، نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك للقطاع التجارى والمنتجات السكنية بأن دعم الشركة لتطوير المدرسة شمل إلى جانب توفير المنتجات، تطوير برامج التعليم الفنى للفنيين فى قطاع الكهرباء والطاقة بالإضافة إلى أن الشركة توفر للطلبة فرص تدريب عملية فى مصنعها بمدينة بدر ومصانع شركاء لها فى قطاع الكهرباء، وذلك لتقديم نموذج متميز ومحترف من فنيين التركيبات الكهربائية والتحكم الآلى للسوق المصرى وفقا للمعايير العالمية.





وقال أستاذ أشرف نجم رئيس مجلس إدارة صندوق التعليم حياة القومى الخيرى أن نجاح تخرج أول دفعة من مدرسة إلكترو مصر دليل على أن شباب مصر قادر على صناعة المستحيل عند الحصول على فرصة مناسبة، وهو ما يهدف إليه الصندوق من خلال الاستثمار لتحقيق التنمية المستدامة فى مجال التعليم فى مصر لتوفير حياة أفضل للشباب من الأجيال الحالية والقادمة.



وقالت الدكتورة نوريا ماسدو مديرة المعهد الأوروبى للتعاون والتنمية بمصر، أن الاحتفال بتخرج أول دفعة من مدرسة ألكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية هو استكمالا لنجاح التعاون المستمر والمثمر الذى يتم بين كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمعهد الأوروبى للتعاون والتنمية منذ يوليو 2016 والذى من خلاله يهدف المعهد الأوروبى إلى دعم جهود الدولة فى تنمية مهارات أبنائنا طلاب التعليم الفنى والتدريب المهنى واشراك القطاع الخاص والشركات فى تطوير مهاراتهم لتكون مواكبة لاحتياجات سوق العمل.





وتم أثناء الحفل تكريم طلاب أول دفعة بالمدرسة، ويأتى تخصص الطلاب بمجال الصيانة الكهربائية والذى يعد مجال من أهم المجالات التى يحتاجها سوق العمل المصرى، كونه الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة فى كل القطاعات.



وحضر الحفل، الذى أقيم بالمسرح الحربى بمدينة السلام، الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إلى جانب سباستيان ريز، رئيس شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربى، والأستاذ أشرف نجم، رئيس مجلس إدارة صندوق التعليم حياة القومى الخيرى والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى، والمهندس سيف الدمرداش، نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك للقطاع التجارى والمنتجات السكنية، والدكتورة نوريا ماسدو مديرة المعهد الأوروبى للتعاون والتنمية بمصر.