وزير الصحة يبحث التوسع فى إنشاء مصانع إماراتية للأدوية والمستحضرات بمصر

جدة - نرمين السيد -

ورحب الوزير فى مستهل الاجتماع بالسفيرة، مشددا على عمق وقوة وترابط العلاقات بين الدولة المصرية ودولة الإمارات العربية الشقيقة، بما يعكس أهمية توطيد أواصر التعاون فى شتى المجالات الصحية، وخلق فرص استثمارية جديدة، بما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة لمواطنى البلدين فى كل مجالات الرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة الخطط المستقبلية للتعاون بين الدولتين فى مختلف مجالات الصحة العامة، بما يضمن الارتقاء بالنظم الصحية، من خلال تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين، فى إطار دعم العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين مصر والإمارات.

وأضاف عبدالغفار أن الاجتماع تناول النقاش حول توطيد منظومة الاستثمارات المتبادلة فى القطاع الصحى بين الدولتين، ونوه الوزير إلى حرص مصر على التعاون مع الدول الشقيقة لتحقيق الارتقاء بالنظام الصحى من خلال الاستفادة من الخبرات المختلفة فى دعم الأنظمة الصحية، والتوسع فى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشار عبدالغفار إلى مناقشة الجانبين آليات تعزيز التعاون فى مجال تصنيع الأدوية والمستحضرات والمستلزمات والمعدات الطبية، من خلال التوسع فى إنشاء مصانع إماراتية بمصر، ونوه الوزير إلى تقديم كل الدعم للجانب الإماراتى فى هذا الشأن، فى إطار الحرص على دعم الجهود المبذولة فى مجال التصنيع.

ومن ناحيتها، وجهت مريم الكعبى، الشكر للدكتور خالد عبد الغفار، لحرصه الدائم على توطيد أواصر التعاون مع دولة الإمارات فى مختلف المجالات الصحية لتحقيق الدعم والارتقاء للنظم الصحية، مما يعكس التفاهم والتناغم ين الدولتين الشقيقتين، مشيدة بخبرات الدولة المصرية فى مختلف مجالات الصحة العامة.

وحضر الاجتماع الدكتور محمد حسانى، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتورة سوزان الزناتى، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة.