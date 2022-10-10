وزارة القوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب بمشروع محطة الضبعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - اعلنت وزارة القوى العاملة في بيان صحفي اليوم الاثنين عن تنسيق مع الشركات العاملة بمشروع إنشاء محطة الضبعة النووية والإعلان ،بتوفير 1000 فرصة عمل للشباب ، في العديد من التخصصات ، برواتب مجزية حسب التخصص ودرجة الخبرة لدى المتقدمين ، بالاضافة الى توفير مزايا أخرى من التأمين الصحى والإجتماعى وإنتقالات إلى موقع الشركة من مكان الإقامة .

واوضحت الوزارة ، ان المهن المطلوبة للعمل بالشركات ، تشمل : رئيس عمال إنشاءات ، وعمال مساعدين ، وعمال خرسانة ، ونجار مسلح ، وعمال لحام ، وعمال تركيب هياكل خرسانية ، ونجارين ، وفنى ميكانيكا ، وعمال ربط .

ونوهت الوزارة انه على الراغبين في التقديم للحصول على تلك الفرص ، الدخول إلى الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة من خلال الرابط التالى : www.manpower.gov.eg ، وإتباع الخطوات الموضحة لتسجيل الطلبات فى الفيديو التالى : .

يذكر ان وزارة القوى العاملة من خلال الإدارة العامة للتشغيل ومعلومات سوق العمل ، قامت بالتنسيق مع شركتى تريست روسيم ، ونيكيمت أتوم ستروى العاملة فى مشروع المحطة النووية ، لتوفير تلك الفرص للشباب المصرى الراغب فى العمل.