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وزارة القوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب بمشروع محطة الضبعة...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - اعلنت وزارة القوى العاملة في بيان صحفي اليوم الاثنين عن تنسيق مع الشركات العاملة بمشروع إنشاء محطة الضبعة النووية والإعلان ،بتوفير 1000 فرصة عمل للشباب ، في العديد من التخصصات ، برواتب مجزية حسب التخصص ودرجة الخبرة لدى المتقدمين ، بالاضافة الى توفير مزايا أخرى من التأمين الصحى والإجتماعى وإنتقالات إلى موقع الشركة من مكان الإقامة .

واوضحت الوزارة ، ان المهن المطلوبة للعمل بالشركات ، تشمل : رئيس عمال إنشاءات ، وعمال مساعدين ، وعمال خرسانة ، ونجار مسلح ، وعمال لحام ، وعمال تركيب هياكل خرسانية ، ونجارين ، وفنى ميكانيكا ، وعمال ربط .

ونوهت الوزارة انه على الراغبين في التقديم للحصول على تلك الفرص ، الدخول إلى الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة من خلال الرابط التالى : www.manpower.gov.eg ، وإتباع الخطوات الموضحة لتسجيل الطلبات فى الفيديو التالى : .

يذكر ان وزارة القوى العاملة من خلال الإدارة العامة للتشغيل ومعلومات سوق العمل ، قامت بالتنسيق مع شركتى تريست روسيم ، ونيكيمت أتوم ستروى العاملة فى مشروع المحطة النووية ، لتوفير تلك الفرص للشباب المصرى الراغب فى العمل.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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