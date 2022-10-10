وزير الطيران يلتقى وفداً إماراتياً لبحث فرص الاستثمار فى مجال النقل الجوى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - استقبل الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى وفدا إماراتياً كبيراً ضم ممثلى عدد من شركات الطيران والشحن الجوى وخدمات الطيران بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيز الشراكة والاستثمارات بين مصر والإمارات فى مختلف أنشطة النقل الجوى.

وفي بداية اللقاء رحب وزير الطيران المدنى بالوفد الإماراتى مشيداً بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات وخاصة في مجال النقل الجوي.

وأكد الفريق محمد عباس أن وزارة الطيران المدني تولى اهتماماً كبيراً لتعزيز التعاون مع الأشقاء بدولة الإمارات فى ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين موضحاً أن الوزارة ممثلة فى كافة الشركات والهيئات التابعة لها حريصة على تقديم كافة التسهيلات للاشقاء بدولة الإمارات العربية المتحدة بما يسهم في إقامة شراكة قوية بين البلدين ويحقق المصالح المشتركة بينهما فى مجال الطيران.

وخلال اللقاء استعرض وزير الطيران أهم المشروعات التنموية بقطاع الطيران المدني واستراتيجية الوزارة في تطوير منظومة النقل الجوي بجميع شركاتها وهيئاتها التابعة فى ضوء استراتيجية التنمية الشاملة ورؤية الدولة المصرية 2030.

كما تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لتعزيز التعاون والتكامل في مختلف الأنشطة من بينها زيادة الحركة الجوية وشحن البضائع والصيانة والأعمال الفنية والتدريب وتبادل الخبرات.

ومن جانبه أعرب الوفد الإماراتى عن سعادته بهذا اللقاء المثمر وتطلعه إلى مزيد من التعاون والشراكة بين البلدين مشيداً بالطفرة التنموية التي تشهدها جمهورية مصر العربية فى مختلف المجالات ومن بينها قطاع الطيران المدنى الذى يشهد تطورا كبيرا ويعد من القطاعات الواعدة القادرة على جذب مزيد من الاستثمارات لما يشهده قطاع الطيران فى مصر من مشروعات تحديث البنية التحتية وتطوير منظومة النقل الجوى.