وزيرة التخطيط: مصر تؤمن بدعم المرأة وتمكينها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، إن الدولة تولى أهمية لدعم المرأة وتمكينها من خلال توفير كل الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تؤهلها للارتقاء بقدراتها، تنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.





جاء ذلك فى كلمة للوزيرة ألقتها بالإنابة عنها الدكتورة حنان نظير، رئيس وحدة سوق العمل بوزارة التخطيط، وذلك خلال مؤتمر المديرات التنفيذيات العربيات "مستقبل المرأة فى القيادة" المنعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة ممثلى الوزارات والجهات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا المرأة.

وأضافت أن المؤتمر يعد منصة مهمة للحوار ومناقشة وضع المرأة فى المناصب القيادية، وكذلك المكانة الريادية التى وصلت إليها فى القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة والاحتفاء بالنماذج الناجحة من السيدات والمديرات التنفيذيات اللاتى حققن نجاحات على المستوى المحلى والإقليمى، بالإضافة إلى تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين سيدات الأعمال فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتعزيز دور المرأة العربية فى اتخاذ القرارات وإدارة المؤسسات الاقتصادية.

وتابعت أن المرأة فى مختلف دول العالم وفى مقدمتها المرأة العربية، دائما ما تثبت أنها قادرة على مواجهة التحديات العالمية المتزايدة بداية من وباء كورونا، وصولًا إلى الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة التى يشهدها العالم وتلقى بظلالها وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على كافة الشعوب ومن بينها شعوبنا العربية الشقيقة.

وأوضحت أن مصر تؤمن بدعم المرأة وتمكينها الذى أصبح نهجًا مُتأصلاً فى التوجّه التنموى للدولة من خلال إطلاق دليل التخطيط المٌستجيب للنوع الاجتماعى الذى يهدف لدَمج البٌعد الاجتماعى فى جميع الخطط التنموية.

وأشارت إلى أن الدولة تعمل كذلك على دعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا من خلال العديد من المشروعات والمبادرات منها مبادرة "حياة كريمة" ودورها فى تحسين الأحوال المعيشية للمرأة المصرية، حيث يساهم هذا المشروع فى تحسين جودة الحياة لنحو 34 مليون سيدة لما يوفره من خدمات الصحة الجيدة، والسكن اللائق، وفرص العمل، كما يعزز المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية جهود تحسين وضع المرأة، وتمثل محاور المشروع التنموى روافد تَصٌب فى جودة الحياة للأسرة المصرية، وفى القلب منها المرأة، لذا جاءت المحاور الشاملة لهذا المشروع التنموى لتحقق التمكين الاقتصادى للسيدات، وتقديم الحوافز المادية المشروطة بالالتزام بالضوابط التى تضمن صِحة المرأة وتحسين ظروفها المعيشية.