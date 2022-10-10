حياة كريمة تعقد ندوة توعوية بجامعة طنطا (صور)

جدة - نرمين السيد - عقدت مؤسسة حياة كريمة، ندوة توعوية بجامعة طنطا للتعريف بالجهود التنموية والشبابية ضمن المبادرة الرئاسية، ونشر قيم العمل التطوعى والخدمة المجتمعية لدى شباب الجامعات.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد طاهر رئيس القطاع التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة، والدكتور محمود أحمد ذكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمد حسين محمود نائب رئيس الجامعة. يأتى ذلك بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمجلس الأعلى للجامعات والأكاديمية الوطنية للتدريب والمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية.

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