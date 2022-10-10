جدة - نرمين السيد - وألقى الرئيس عبدالفتاح السيسى كلمة أرسل خلالها رسائل إلى الخريجين الجديد وأسهر شهداء الشرطة والجيش، ويلخصها الإنفوجراف التالى: جدير بالذكر أن الرئيس السيسى شهد اليوم عرضا عسكريا للخريجين الجدد فى أكاديمية الشرطة، وتقدم الطلاب نحو ساحة الاحتفال بخطوات منظمة، وأخذوا العهد على أنفسهم لحفظ أمن البلاد والعباد، ومن المقرر تخرجهم لينضموا إلى زملائهم الأبطال فى حماية أمن الوطن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسائل السيسى فى حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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