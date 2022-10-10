بعد توقف دام لأربع سنوات .. الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل بين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أكتوبر 2022 02:31 مساءً - بدأت بالعاصمة السودانية الخرطوم صباح أمس الإجتماعات الدورية للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل في دورتها الثانية والستون والتى تنعقد خلال الفترة ٩ - ١٢ أكتوبر الجارى ، وذلك بعد توقف دام لأربع سنوات ، وذلك بحضور السيد/ حسام عيسى سفير جمهورية مصر العربية لدى السودان ، والسيد المهندس / ضو البيت عبد الرحمن منصور وزير الرى والموارد المائية المكلف بدولة السودان ، والساده أعضاء الهيئة من الجانبين المصري والسوداني.

وخلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للاجتماعات أكد السيد الدكتور/ عارف عبد المبدى رئيس الجانب المصري في الهيئة على احترام مصر لإتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل مع السودان الشقيق لعام ١٩٥٩ والتي تعد دستوراً لأعمال الهيئة ، مؤكداً على أهمية تمسك الدولتين بما نصت عليه اتفاقية ١٩٥٩ من ضرورة التنسيق في المواقف بين البلدين تجاه المشروعات التنموية المزمع إنشاؤها بدول حوض النيل خارج حدود الدولتين ، كما أشار الى أهمية إستمرار أعمال تطوير أنشطة الهيئة وبناء القدرات وتدعيم الجانب المؤسسي بما يخدم مصالح الدولتين ، وكذلك أهمية تبادل الخبرات والتنسيق والتعاون مع مراكز الأبحاث والدراسات الدولية العاملة في مجال المياه العابرة للحدود.

واشار السيد المهندس/ مصطفى حسين رئيس الجانب السوداني في الهيئة إلى أن الاجتماعات الدورية تأتي لإحياء أنشطة الهيئة فيما ينفع البلدين ويحقق تعزيز التعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين ، وشدد سيادته على أهمية تفعيل العلاقات مع دول حوض النيل وخاصة دولة جنوب السودان ، وأهمية العمل على تنفيذ مشروعات علي الارض تسهم في معالجه مشاكل الفيضانات وازالة الحشائش وتحسين الملاحة.