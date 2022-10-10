محافظ دمياط تستقبل سفير جمهورية سيراليون بالقاهرة ويتباحثان حول آليات تعزيز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أكتوبر 2022 02:31 مساءً - استقبلت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، صباح اليوم بمكتبها ،سفير جمهورية سيراليون بالقاهرة " صادق سيلا" و حرمه السيدة أجنش سيلا و الوفد المرافق لهما ...

وفى مستهل اللقاء، ، رحبت " المحافظ " بسفير سيراليون وحرمه ، كما وجهت التحية إلى جمهورية سيراليون، كما أعربت عن تطلعها الى تعزيز سُبل التعاون وزيادة العلاقات وتبادل الخبرات بما يساهم فى دعم العلاقات الثنائية بالمجالات المختلفة..

هذا وقد تحدثت " الدكتورة منال عوض " عن أهم الصناعات التى تشتهر بها دمياط مثل صناعات الأثاث والحلويات والسفن ووجود أكبر مدينة متخصصة في صناعة الأثاث بالشرق الأوسط، لتضم ورش وأراضي صناعية ومعرض دائم و مركز تكنولوجيا الأثاث لاختبار جودة المنتجات، فضلا عن إقامة مول تجارى ومدرسة دولية فنية بالتعاون مع الجانب الإيطالي، كما أشارت إلى وجود ثلثى اسطول الصيد المصرى بدمياط نظرًا لتمتع المحافظة باطلالها على البحر الأبيض المتوسط ويمر بها نهر النيل وبحيرة المنزلة ، الأمر الذى جعلها مصدر أساسى وغنى للثروة السمكية بمصر ، ولفتت " المحافظ " إلى أن دمياط بها مدينة سياحية ذات موقع فريد عند نقطة التقاء نهر النيل بالبحر الأبيض المتوسط وهى مدينة رأس البر والتى شهدت انشاء اول فندق خمس نجوم بمنطقة الدلتا " شتيجنبرجر اللسان " ...

فيما وقد أشارت " المحافظ " الى حصول دمياط على جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام ٢٠٢١ ضمن عشر دول حول العالم وذلك بعد نجاحها فى انشاء المدينة الصديقة للنساء بمدينة عزبة البرج والتى تحقق من خلالها عدد من اهداف التنمية المستدامة و تمكين المرأة، كما دعت السفير السيراليونى الى زيارة مدينة رأس البر ومدينة دمياط للأثاث والتعرف عن قرب على أنشطة صناعة السفن والصيد بمدينة عزبة البرج...

وفى سياق متصل،، بحثت المحافظ والسفير صادق سيلا أوجه التعاون و آليات مد جسور التواصل بين الجانبين وتحقيق التوأمة وتعزيز العلاقات التجارية، حيث اعربت محافظ دمياط عن تطلعها لتعزيز الشراكة وذلك فى إطار خطة المحافظة للتعاون مع الدول الصديقة لدعم القطاعات المختلفة خاصة قطاع الأثاث بما يساهم فى توفير المواد الخام اللازمة للصناعة وفتح آفاق تسويقية جديدة للمنتجات الدمياطية ...

ومن جانبها ،، اعرب سفير سيراليون عن سعادته بزيارته لمحافظة دمياط ولقاء الدكتورة منال عوض، مؤكدا على دور مصر الرائد والبارز بالقارة الأفريقية ، واشاد سيلا بما تتمتع به دمياط من مقومات و ما شهدته من مشروعات رائدة معرباً عن تطلعه لتحقيق التعاون المشترك بين البلدين ، كما اهدى المحافظ درعاً تذكاريا فى ختام اللقاء..