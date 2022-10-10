«لن ننسى الشهداء».. كلمة السيسى بحفل تخريج دفعة جديدة فى أكاديمية الشرطة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمة الرئيس، فى ختام الاحتفال بتخريج دفعة جديدة فى أكاديمية الشرطة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس، ووزيرى الداخلية والدفاع، وعدد من الوزراء ورجال الدولة.

وأشار الرئيس إلى أن استقرار الدولة المصرية، شهد تحسنا كبيرا بفضل الله وبفضل أبناء مصر فى الشرطة والجيش وقطاعات الدولة كافة.

وهنأ الرئيس السيسى، الخريجيين الجدد فى أكاديمية الشرطة وأسرهم.

وأضاف الرئيس: كل الاحترام والمحبة للعطاء الذى قدمه الشهداء وأسرهم من أجل بلدنا وشعبنا، هذه الدماء لن تضيع عند الله ونحن لن ننساها.

وتابع أن "ما وصلنا إليه من وضع أفضل كان بسبب أرواح أبناء مصر من الجيش والشرطة، من أجل حماية وأمن أكثر من 100 مليون نسمة وحماية مستقبلهم".

وواصل "لن أقول لكم لا تحزنوا بل نحن معكم.. والله معنا.. فالشهيد عند الله شىء جميل، ومن يعوضه هو الله سبحانه وتعالى".

وواصل "الأمور تحسنت فى مصر كثيرا بفضل تضحيات الشهداء رغم التحديات والإرهاب، ونحن فى مكان أفضل وهناك المزيد وفاء واحتراما لهذه الدماء، وكل التحية والمحبة والاحترام لأرواح الشهداء.. لن ننساكم أبدا".

وأعرب الرئيس عن تقديره لجهود شهداء الشرطة من القطاعات كافة، الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، ووجه التحية لأسر الشهداء قائلا: "كل الاحترام والمحبة للعطاء الذى قدمتموه من أجل بلدنا وشعبنا".

وذكر أن "الدماء التى قدمت والأرواح التى رحلت ليست بالثمن البسيط، ولكنها فى رقابنا جميعا كمصريين وعند الله سبحانه وتعالى.. إن أسر الشهداء كانت سببا فيما قدمه أبناؤها من تضحيات فى القطاعات كافة".

ومضى يقول: "ما قدمه الشهداء كان سببا فيما نحن فيه الآن، وكان ثمنا غاليا لحماية وطننا وتأمين واستقرار أكثر من 100 مليون والحفاظ على أمنهم ومستقبلهم، البلد لو راحت مكنش هيبقى فى مستقبل لأى أحد"، منوها بدور شهداء الوطن من أجل رفعة مصر، مضيفا "درجة الشهيد عند الله سبحانه وتعالى كبيرة جدا".

وواصل أن الأمور تحسنت كثيرا.. وتوقف التهديدات والإرهاب بفضل الله وتضحيات رجال الجيش والشرطة، وأصبحنا فى مكانة جيدة جدا"، مطالبا المصريين بالعمل بجد وجهد أكثر.

وشدد الرئيس السيسى على أن تحسن الأمور بشكل كبير فيما يخص التهديدات والإرهاب، بفضل أبناء مصر من الجيش والشرطة وكافة قطاعات الدولة، معربا عن تحيته واحترامه وتقديره لأرواح وأسر الشهداء، قائلا: "لن ننساكم أبدا".

ووجه الرئيس التهنئة لطلاب أكاديمية الشرطة الجدد، خلال الاحتفال بتخريجهم فى الأكاديمية، داعيا المسؤولين فى الوقت نفسه، إلى ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار وتقدم مصر.

وحرص السيسى على تهنئة الخريجين الجدد قائلا: "رسالتى ستكون مختصرة لأبنائنا الخريجين اليوم، ألف مبروك، بدأتم مرحلة جديدة من حياتكم وكما أقول لنفسى، أقول لكل المصريين (مصر أمانة فى رقابنا جميعا لتحقيق أمنها وسلامتها واستقرارها وتقدمها)".

ولفت الرئيس إلى المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق وزارة الداخلية قائلا: "المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة الداخلية كبيرة جدا، نحن جميعا نتساءل عن وجود الشرطة إذا ما واجهتنا مشكلة ما فى الشارع أو حتى فى المنزل، وعن دور الشرطة والرقابة فى حالة غلاء الأسعار".

واستكمل "دوركم مشهود وينتظره الناس جميعا ويقدروه، طالما أن هذا الدور دائما يحترم إنسانيتهم ويحترم إنفاذ القانون".

وطالب الرئيس، جهاز الشرطة، بضرورة التعامل بإنسانية ورقى مع المواطنين مضيفا: "نحن نتعامل مع المواطنين فى مصر نبقى دائما منتبهين لمواجهة تحديات كثيرة تتمثل فى التصدى لغير المنضبطين وعلى رجال الشرطة التعامل برفق وتعليمهم من خلال الأداء الراقى والقدوة والممارسة".

وتمنى الرئيس التوفيق لرجال الشرطة، قائلا "تسلحوا بالعلم دائما.. لن ينتهى التعلم أبدا بالتخرج من الكلية أو بالحصول على الدورات التدريبية، احرصوا على مواكبة التغيرات والتطورات.. إننا نعمل دون ضوضاء على تطوير أى قطاع من قطاعات الدولة.. ولا نقول سنعمل هيكلة وإصلاح ولكن نقوم بالإصلاح ونستمر فى عملية التطوير"، مؤكدا أن عملية التطوير هى عملية مستمرة ولا تنتهى بانتهاء مرحلة محددة نظرا للتطور الدائم الذى يشهده العالم.

وأردف السيسى، أن التطوير يشمل قطاعات الدولة كافة، بما فيها وزارة الداخلية، لافتا لحرص الدولة على أن يتم ذلك التطوير بشكل هادئ وموزون لتطوير قدرات الدولة وأدواتها.

واختتم الرئيس السيسى، كلمته موجها حديثه للطلاب الخريجين قائلا: "واجبكم خلوا بالكم منه تجاه بلدكم..أمن وأمان مصر أمانة فى رقبتنا ورقبتكم..اتمنى لكم كل التوفيق وألف مبروك واحرصوا على العمل الطيب والأداء المتميز الذى ينتظره الجميع ".