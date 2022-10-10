«صالون سى سات».. إذاعة برنامج للمصريين بالخارج برعاية «الهجرة»

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الإثنين، بدء إذاعة برنامج تليفزيونى خاص للمصريين بالخارج والمهاجرين، بعنوان صالون "سى سات" مع إسراء نوار، تحت رعاية وزارة الهجرة، عبر قناة CSAT بالولايات المتحدة الأمريكية، وتذاع بالقمر الصناعى نايل سات





وصرحت وزيرة الهجرة سها جندى، بأن هذا البرنامج يتضمن العديد من الرسائل الموجهة للمصريين بالخارج، للحفاظ على الهوية المصرية لدى المهاجر المصرى، فضلا عن ترسيخ قيمة التعايش وقبول الآخر. وهنأت وزيرة الهجرة فريق العمل الخاص بالبرنامج، متمنية لهم النجاح، وأن يحقق كل الأهداف فى ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم عن طريق الحافظ على هويتهم، كما وجهت الشكر لقناة CSAT على الفكر الوطنى والابتكار فى إيصال رسائل تحث على تلاحم الشعب المصرى، وذلك بما يتوافق مع دور الجاليات المصرية بالخارج الذى وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى. ويمكن مشاهدة الحلقة الأولى للبرنامج من خلال الفيديو التالى:

ووجهت الدكتورة إسراء نوار، مقدمة البرنامج ومدير التطوير ورئيس لجنة الفنون والمعارض والبرامج بمكتبة جامعة تشابمان الأكاديمية بولاية كاليفورنيا وإحدى المشاركات فى مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة ، الشكر لوزيرة الهجرة على رعايتها للبرنامج، مؤكدة أنه يسعى لتقديم روح التعايش من خلال سرد النماذج الفريدة وسيتم تسليط الضوء على الأشخاص أصحاب القصص الملهمة فى كافة المجالات العملية والعلمية والاجتماعية. وأكدت أن البرنامج سيكون بمثابة صوت وزارة الهجرة، وأن دعم وزارة الهجرة يعطى أملا وثقة كبيرة لدعم توجهات الدولة المصرية التى تؤكد فكرة التعايش.

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