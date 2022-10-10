مؤسسة حياة كريمة تعقد ندوة بجامعة طنطا لنشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لدي شباب الجامعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 أكتوبر 2022 01:33 مساءً - عقدت مؤسسة حياة كريمة، ندوة توعوية بجامعة طنطا، للتعريف بالجهود التنموية والشبابية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ونشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لدي شباب الجامعات، وذلك بحضور الدكتور محمد طاهر، رئيس القطاع التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، و الأستاذ الدكتور محمود أحمد ذكي، رئيس جامعة طنطا، والأستاذ الدكتور محمد حسين محمود، نائب رئيس الجامعة.

ياتى ذلك بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، والأكاديمية الوطنية للتدريب والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.